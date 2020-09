PROCES La victime avait été insultée, frappée et menacée de mort

Un panneau indiquant la direction d'une école (illustration) — GILE MICHEL/SIPA

La mère et la grand-mère d’un élève scolarisé dans une école élémentaire du Cap d'Agde (Hérault) comparaissent ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Béziers, indique France Bleu Hérault.

Le 28 septembre 2019, dans le bureau du directeur de l’établissement, les deux femmes sont accusées d’avoir agressé une enseignante, de l’avoir insultée, frappée et menacée de mort. Les prévenues n’auraient pas supporté que l’enfant, âgé de 6 ans, soit réprimandé par la victime dans la cour de récréation. L’agression avait été filmée.

Une plainte

L’institutrice avait déposé plainte, et prise en charge par un psychologue.

Quelques jours après l’agression, Béatrice Gille, qui était alors rectrice d’Occitanie, s’était dite « choquée » et avait condamné « fermement cet acte » et exprimé « son soutien inconditionnel à l’enseignante, au directeur d’école et à la communauté éducative. »