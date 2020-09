Le 4x4 blindé de Guy Orsoni lors de son attaque le 13 septembre. — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Ce lundi, plusieurs personnes, dont Jacques Santoni, la tête présumée de la bande du « Petit Bar », ont été arrêtées à Ajaccio dans le cadre de l’enquête sur la tentative d'assassinat en 2018 de Guy Orsoni, fils d’un ancien leader nationaliste, actuellement en détention et au cœur de plusieurs dossiers criminels corses.

Une perquisition a eu lieu au domicile de Jacques Santoni à Ajaccio, en présence du Raid, le corps d’élite de la police nationale. Jacques Santoni, tétraplégique, dispose d’un certificat médical de moins de 10 jours qui l’oblige à rester à son domicile pour éviter tout risque face au Covid-19, a précisé son avocat, Pascal Garbarini.

Un transfert à Marseille

Celui-ci a regretté que « la seule solution qui lui est proposée c’est de le transférer en garde à vue à Marseille, cluster de Covid-19, alors que nous ne sommes pas en flagrance puisque les faits reprochés remontent à septembre 2018 ».

« J’ai déjà prévenu la juge et les officiers de police judiciaire que dans l’hypothèse où M. Jacques Santoni attraperait un virus ou autre chose à cause de cette procédure, j’en tirerais toutes les conséquences judiciaires », a indiqué Me Garbarini qui défend une seconde personne arrêtée ce lundi dans cette affaire.