COMPARUTION IMMEDIATE « Tu veux pas t'habiller plus court ? », avait-il lancé à une jeune fille, avant de la frapper

Interpellé mercredi à Mulhouse (Haut-Rhin) après avoir agressé deux jeunes femmes au motif que l'une d'elles portait une tenue qu'il jugeait « trop courte », un homme a été condamné ce jeudi. Il a écopé de deux mois de prison avec sursis et devra également effectuer 75 heures de travail d’intérêt général et a l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté.

Le jeune homme s’en était pris à deux amies, âgées de 19 et 20 ans, qui attendaient à une station de tramway dans le centre de Mulhouse. Selon les premiers éléments, il aurait lancé à celle qui portait un mini-short : « tu veux pas t’habiller plus court ? ». Le ton serait alors monté et il aurait poussé la jeune femme qui serait tombée au sol. Puis il aurait également saisi par le cou son amie qui cherchait à s’interposer, selon une source policière.

Interpellé rapidement, l’agresseur a reconnu les faits, tout en affirmant ne pas avoir voulu agresser verbalement la jeune femme mais la taquiner. Cette agression s’inscrit dans un contexte de violences sexistes en Alsace. Mardi, une étudiante strasbourgeoise s'était plainte d'avoir été frappée par trois hommes.