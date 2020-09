Déjà reporté à cause du confinement, le procès pour pollution de l’usine de pâte à papier Fibre Excellence de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, propriété d’une société canadienne, a été une nouvelle fois renvoyé mardi par le tribunal correctionnel, qui a demandé un supplément d’information.

Fibre Excellence, détenue par la firme canadienne Paper Excellence, est accusée d' « émission de substance polluante », notamment des métaux lourds et des gaz oxydes d’azote. L’usine est classée « Seveso » en raison de sa dangerosité potentielle.

La défense a demandé le renvoi de l’affaire, « au moins sur le volet civil », du fait du nombre conséquent de parties civiles (143), dont chaque demande, sur la recevabilité de la constitution de partie civile et sur le fond, doit être examinée séparément par le tribunal, a plaidé Me Denis Borgia, conseil de Fibre Excellence.

Après les pollutions et les critiques environnementales, une tempête sociale souffle sur Fibre Excellence de Tarascon.



Le volet environnemental se présentera au tribunal ce mardi avec plus d'une centaine de parties civiles : riverains et associations. A suivre sur @Marsactu. https://t.co/17Id42UP0J