L'usine Fibre Excellence de Tarascon est au coeur d'un procès pour pollution atmosphérique — Sylvain THOMAS / AFP

Ce mardi s’ouvre devant le tribunal correctionnel de Tarascon le procès de l’usine de pâte à papier Fibre Excellence.

Cette usine est accusée par des riverains depuis des années de pollution atmosphérique.

La justice se penchera mardi sur la pollution atmosphérique générée par une usine de pâte à papier de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône dénoncée par ses riverains depuis des années mais jamais sanctionnée.

Fibre Excellence, propriété de la société canadienne Paper Excellence, est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour « émission de substance polluante », notamment des métaux lourds et des gaz oxydes d’azote. L’usine est classée Seveso en raison de sa dangerosité potentielle.

Odeur d’œuf pourri

Fibre Excellence devra aussi répondre d'« exploitation d’une installation classée non conforme », « exploitation d’équipement sous pression malgré un contrôle ayant conclu à leur non-conformité » et « exploitation d’une installation classée autorisée sans respect des règles générales et prescriptions techniques ».

Depuis son installation dans les années 1950 à Tarascon, les habitants de la région, jusqu’à Arles, à près de 20 km au Sud, sont habitués aux odeurs de gaz, d’œuf pourri, en provenance de l’usine, témoigne un rapport de l’organisme de surveillance de la qualité de l’air Atmosud. Le site a aussi connu plusieurs incendies de copeaux de bois.

Une école privée parmi les plus impactées

Une école privée, voisine de Fibre Excellence, est parmi les plus impactées. Atmosud y a installé un capteur qui a relevé, en 2018, « un niveau moyen en particules en suspension PM10 parmi les plus élevés par rapport à d’autres lieux de mesures des environs ou du département ».

« Cet outil de production ne peut pas fonctionner dans les normes de production françaises et européennes », assène Philippe Chansigaud, président de l’Association de défense de l’environnement rural (Ader), qui estime que « la problématique environnementale de cette usine est lourde ».

« Le problème, c’est qu’ils ont continué à polluer »

C’est suite aux plaintes de riverains que la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) a contrôlé Fibre Excellence, établissant « un non-respect d’un certain nombre de réglementations », selon une source judiciaire. Pour Philippe Chansigaud, « le problème c’est qu’ils ont continué à polluer ». « La préfecture des Bouches-du-Rhône a prononcé une palanquée de mises en demeure » contre l’entreprise, « mais jamais suivies de sanctions », dénonce-t-il.

La section de recherches de gendarmerie de Marseille a été saisie en 2016 d’une enquête préliminaire, qui a débouché sur un renvoi devant le tribunal correctionnel de l’entreprise.

Fibre Excellence, rachetée en 2010 par la société indonésienne Asia Pulp and Paper, emploie environ 270 personnes sur le site de Tarascon et induit, selon son site Internet : environ 3.000 emplois locaux et régionaux ». Contactée par l’AFP, la direction de Fibre excellence n’a pas souhaité communiquer.