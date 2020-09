ENQUETE L'autopsie n'a pas permis, pour l'instant, d'en apprendre plus sur la mort de l'animal

Un cheval (illustration) — Javier Garcia/Shutterstock/SIPA

Le 12 septembre, un cheval avait été retrouvé éventré sur une route, à Narbonne (Aude). Mais l'autopsie de l'animal, dont les résultats sont parvenus aux enquêteurs il y a quelques heures, n'a pas permis, pour l'instant, de déterminer avec précision ce qu'il arrivé à l'équidé, a appris 20 Minutes ce vendredi auprès du parquet de Narbonne.

Rien ne permet donc, pour l'instant, de lier la macabre découverte à la série d'actes de mutilation délibérément commis sur des chevaux en France depuis plusieurs semaines. Les enquêteurs émettent des doutes, en l'état des investigations, sur l'intervention d'un tiers dans la mort de ce cheval. On ne sait, non plus, s'il s'est blessé tout seul, en sautant, par exemple, par-dessus son enclos. L'enquête se poursuit.