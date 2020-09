Une quatrième jeune femme porte plainte contre le rappeur Moha Le Squale

Manon Aublanc et Vincent Vantighem

INFO « 20 MINUTES » Trois femmes avaient déjà porté plainte, la semaine dernière, contre Moha La Squale, pour violences, séquestration et agression sexuelle

Le rappeur Moha la Squale en concert lors de l'edition 2018 du festival Fnac Live devant l'Hotel de Ville de Paris. — SADAKA EDMOND/SIPA

Une quatrième jeune femme a déposé plainte contre le rappeur Moha Le Squale, Mohamed Bellahmed de son vrai nom, pour des faits de violences, a appris 20 Minutes, ce mardi, auprès du parquet de Paris.

La semaine dernière, trois jeunes femmes avaient déjà porté plainte contre le rappeur pour des faits de « violences », de « séquestration » et « d’agression sexuelle ». Ces dernières, toutes trois d’anciennes compagnes du rappeur qui ne se connaissaient pas entre elles, ont assuré avoir été violentées et séquestrées dans un appartement quand elles vivaient avec lui.

Une enquête ouverte par le parquet de Paris

La semaine dernière, le parquet de Paris avait annoncé l’ouverture d’une enquête pour « violences volontaires », « menaces de mort » et « agressions sexuelles », confiée à la police judiciaire de Paris. Contacté par 20 Minutes, leur avocat, Thibault Stumm, indique qu’elles ont été auditionnées plusieurs fois sur les faits.

Selon nos informations, le rappeur, lui, n’a pas encore été entendu pour donner sa version sur ces accusations. Contactée par 20 Minutes, son avocate n’était pas disponible dans l’immédiat. Agé de 25 ans, Moha La Squale s’est fait connaître notamment avec le titre Luna, sorti en 2018, et pour sa collaboration avec la marque Lacoste, dont il est l’égérie. En juin dernier, il avait été arrêté dans le 18e arrondissement et placé en garde à vue pour « outrages » et « rébellion ».​