ENQUETE Mercredi vers 22 h 20, le jeune conducteur, titulaire du permis de conduire depuis quelques jours seulement, avait perdu le contrôle de sa voiture dans le centre de Nancy et avait fauché six clients d’une terrasse de café

Une voiture de police circulant la nuit (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Un jeune conducteur de 18 ans, qui avait perdu le contrôle de sa voiture mercredi à Nancy, blessant six personnes à la terrasse d’un café, a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement par le tribunal correctionnel, a-t-on appris ce vendredi auprès du parquet.

A l’issue de sa garde à vue, le jeune homme « sera présenté (vendredi) en fin d’après-midi en vue d’un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire dans l’attente de l’audience de jugement », a indiqué le procureur de la République à Nancy, François Pérain. La date de l’audience n’a pas été précisée.

Pas d’alcool ni de stupéfiants

« Les blessures occasionnées par l’accident peuvent être qualifiées de légères », a précisé le procureur de la République à Nancy, soulignant que « la personne qui avait eu sa jambe bloquée ne souffre pas d’une fracture ouverte comme cela nous avait été indiqué, mais d’une plaie ouverte, qui a nécessité des points de suture ».

Selon les déclarations du jeune homme, il s’était arrêté pour échanger des textos. En redémarrant, il avait passé la première mais n’était pas parvenu à passer la seconde. « Il perdait alors la maîtrise de son véhicule et percutait à faible allure les passants et les clients d’un bar », a relaté le procureur. Les tests n’ont mis en évidence aucun usage d’alcool ni de stupéfiants et son casier judiciaire « ne porte pas de mention », avait précisé le parquet.