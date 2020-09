Le polémiste, essayiste et journaliste français, Eric Zemmour. — Jacques Witt/SIPA

« Au départ je voulais lui parler et j’ai été pris par l’engouement. J’ai réagi comme un gamin de 16 ans ». Un homme de 28 ans, qui s'était filmé le 30 avril en train d'insulter le polémiste Eric Zemmour dans les rues de Paris, a été condamné mercredi à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Mehdi K. était jugé pour « menace réitérée de crime ».

Il s’est en outre vu interdire tout contact avec Eric Zemmour et devra suivre un stage de citoyenneté pour, selon le tribunal, « apprendre à réfléchir un peu sur ce qu’est la loi ».

Des insultes et des excuses

Dans une vidéo d’une vingtaine de secondes postée le 30 avril dernier sur le réseau social Snapchat, il s’était mis en scène en train d’insulter Eric Zemmour, cabas en mains, dans les rues de la capitale. L’accusé avait publié dans la foulée une autre vidéo, dans laquelle il se vantait d’avoir craché sur sa victime, avant d’exprimer des regrets dans une troisième séquence : « En voyant [Eric Zemmour], je me suis laissé emporter. » Et d’ajouter : « Je n’avais ni l’intention, ni l’envie de l’agresser physiquement […]. Je ne lui ai pas craché dessus. On peut voir dans une vidéo publiée par la suite me vanter de lui avoir craché dessus, mais c’est complètement faux. »

Devant le tribunal mercredi, Mehdi K. le répète : « Je n’avais ni l’intention de nuire à son intégrité physique ni lui faire peur. Je ne pense pas lui avoir fait peur ». Le prévenu, travaillant dans une association d’aide aux enfants en difficulté, poursuit : « Je n’avais pas envisagé que la vidéo soit autant relayée. Je l’avais juste postée sur mon Snapchat (600-800 abonnés à l’époque). Je ne cache pas m’être fait remonter les bretelles par toute la direction de l’association. Je n’ai pas montré le bon exemple. »

Le soutien d’Emmanuel Macron

La séquence de l’agression était rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités politiques avaient dénoncé cette agression ou apporté leur soutien à Eric Zemmour, parmi lesquelles la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa, le président des Républicains Christian Jacob, ou encore celui du Sénat Gérard Larcher. De même que des responsables proches des idées de l’essayiste, à l’image de Marion Maréchal (RN) ou du maire de Béziers, Robert Ménard.

Un grand soutien à Éric #Zemmour dont la voix courageuse ne faiblira pas suite à une agression aussi médiocre et vulgaire. https://t.co/tRugnsugBz — Marion Maréchal (@MarionMarechal) May 1, 2020

Surtout, selon les informations de l’hebdomadaire Valeurs actuelles, Emmanuel Macron avait également téléphoné à Eric Zemmour pour lui faire part de son soutien, 24 heures après la diffusion des images.

Eric Zemmour connaîtra par ailleurs le 25 septembre la décision du tribunal après son procès pour « injure publique à caractère racial » et « provocation publique à la haine raciale » après une charge contre l’immigration et l’islam lors d’une « Convention de la droite ». Le procès, initialement prévu en janvier, avait eu lieu en juillet dernier.