Romain Barré avait été tué en centre-ville de Nantes le 27 septembre 2016.

Trois accusés avaient été condamnés à 23, 17 et 15 ans de prison ferme en première instance.

Cécile Lecornu, qui nie sa complicité, a fait appel de sa condamnation.

C’était il y a quatre ans, presque jour pour jour. Romain Barré, un agent immobilier sans histoire, était attaqué par deux jeunes hommes alors qu’il se reposait dans sa voiture garée en centre-ville de Nantes, après une soirée au restaurant. La victime, âgée de 38 ans, sera finalement étranglée avec des câbles. Puis son corps sera jeté dans la Loire, non loin du Hangar à bananes. Une nuit d’horreur sur laquelle devra à nouveau se pencher la cour d’assises d’appel des mineurs de Rennes à partir de lundi.

Le 17 septembre 2019, en première instance, la cour d’assises de Loire-Atlantique avait condamné Warren Chapiteau et son acolyte, mineur au moment des faits, à 23 ans et 17 ans de réclusion criminelle. Tous deux avaient reconnu le meurtre, expliquant avoir eu, au départ, l’intention de voler les affaires et le véhicule de Romain Barré.

Jugée coupable de complicité, Cécile Lecornu, aujourd’hui âgée de 22 ans, avait également écopé de 15 ans de prison, alors qu’elle plaidait l’acquittement. Le soir du drame, elle accompagnait les deux accusés, dans une autre voiture, mais affirme ignorer l’homicide. C’est elle qui a réclamé la tenue d’un nouveau procès en appel.

« Elle est consciente de la souffrance que son appel suscite »

« C’est une situation dramatique, commente Catherine Glon, avocate de la jeune femme. Ma cliente est très angoissée par la perspective de cette nouvelle audience. Elle s’efforce d’affronter les choses avec responsabilité. Elle est très consciente de la souffrance que son appel suscite pour la famille de la victime. » Loïc Cabioch, avocat du père de Romain Barré, confirme ce dernier point. « C’est une nouvelle épreuve, très difficile, qu’on aurait préféré éviter. Mon client viendra parler de son fils, pour son fils. »

L’enjeu du procès sera principalement de préciser le rôle de Cécile Lecornu. « Nous attendons qu’elle soit condamnée pour complicité, comme l’avait fait la cour d’assises de Loire-Atlantique, indique Me Cabioch. Ce sera aux jurés de fixer la peine. Nous espérons aussi que les accusés apporteront davantage de clarté sur ce qui s’est passé. »

Le procès se déroulera à huis clos.