ENQUETE Le mis en cause a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé

L'accident s'est produit au niveau du pont d'Erfurt à côté de la gare Lille Europe — Capture d'écran

Dans la nuit de vendredi à samedi, Jérôme Bonduelle, directeur de Bonduelle Prospective et Développement et membre du conseil d’administration, est mort percuté par une voiture alors qu’il circulait à vélo à Lille. Le mis en cause, qui avait pris la fuite, a été placé en détention provisoire.

Il était 2h, samedi, lorsqu’une voiture a violemment percuté un vélo sur le pont de l’Europe, entre les gares Lille Europe et Lille Flandres. Le cycliste était Jérôme Bonduelle, 50 ans. Il est mort des suites de ses blessures selon le parquet de Lille. La voiture impliquée dans l’accident ne s’est pas arrêtée. Elle a été retrouvée plus tard, abandonnée à Mons-en-Barœul.

Un suspect en détention provisoire, un autre recherché

Un suspect a été interpellé dans la foulée et placé en garde à vue. Cette dernière a été prolongée jusqu’à ce lundi matin. Il s’agit d’un jeune homme de 23 ans. « Ce dernier est connu de la justice et a été condamné à six reprises, dont une fois pour un délit routier » a précisé la procureur de Lille, Carole Etienne. La magistrate a ajouté que l’homme « n’a pas reconnu les faits » lors de ses auditions.

Le mis en cause a toutefois été déféré, lundi matin, au parquet de Lille. « Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire aggravé ». Le jeune homme a ensuite été placé en détention provisoire à la demande de la procureure.

Toujours selon le parquet, les investigations se poursuivent, notamment pour tenter de retrouver une deuxième personne. Celle-ci était présente dans la voiture impliquée au moment des faits.