FEMINICIDE Le procès de Maurice Patrac, mais aussi de son neveu, s’ouvre ce mardi à Carcassonne. Sa compagne Natacha, mère de six enfants, avait été tuée en juillet 2017

Le palais de justice de Carcassonne. — E. Cabanis / AFP

Le procès pour « meurtre par concubin », qui s’ouvre ce mardi à Carcassonne, doit durer jusqu’à vendredi. A côté de Maurice Patrac, 38 ans, la cour d’assises de l’Aude jugera aussi son neveu, Steven, 23 ans, qui comparaît pour « abstention volontaire d’empêcher un crime contre l’intégrité d’une personne ». Mère de six enfants, Natacha a été battue à mort à 38 ans, en juillet 2017, alors qu’elle envisageait de quitter son compagnon maltraitant.

Entre le 20 et le 21 juillet 2017, Natacha a, selon l’enquête, vécu un long calvaire, après avoir été traquée par Maurice Patrac à son départ du domicile du couple à Alzonne, un village de l'Aude. Pistée par ce dernier près de Carcassonne, elle est embarquée dans une voiture conduite par Steven, conduite dans un champ isolé, où elle est frappée, puis ramenée au domicile familial.

Le corps de la victime découvert par sa sœur

Son compagnon aurait continué à l’y frapper, jusqu’à la mort, utilisant même une barre cloutée. Le corps de Natacha sera découvert au matin par sa sœur qui prévient les gendarmes, conduisant à l’arrestation de Maurice Patrac, depuis placé en détention provisoire.

Le maire du village témoignera avoir conseillé à de nombreuses reprises à la victime de porter plainte contre son compagnon, pour des violences répétées ayant conduit à plusieurs interventions de la gendarmerie. Mais elle ne s’y était pas résolue, invoquant sa crainte de représailles.

Misère sociale

Sans emploi, le couple vivait dans un contexte de misère sociale. Ses quatre enfants étaient tous placés au moment des faits, comme les deux aînés de Natacha.

Le père et la sœur de Natacha, ainsi que ses enfants, le plus jeune de moins de dix ans, la plus âgée d’une vingtaine d’années, se sont portés partie civile, au côté du Collectif 11 de défense des droits des femmes.