PROCES Le trentenaire avait organisé des jeux à caractère sexuel avec deux enfants âgés de 3 et 5 ans

Dans un tribunal (illustration) — Jean-Marc Quinet/ISOPIX/SIPA

Un homme âgé de 33 ans a été condamné lundi, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse (Ain), à trois ans de prison dont dix-huit mois avec sursis pour des agressions sexuelles sur deux mineurs. Le prévenu, qui n’était pas présent à l’audience, avait profité de son travail de baby-sitter pour abuser les enfants, alors âgés de 3 et 5 ans, rapporte Le Progrès.

Les faits remontent à septembre 2018. Le jeune homme est recruté par une famille, habitant dans une commune proche de la Saône, via un célèbre site Internet de mise en relation entre parents et nounous. Sa mission était d’emmener les deux enfants à l’école mais, dès le premier jour, les parents sont alertés par l’établissement que leurs bambins ne sont pas présents. Paniqués, ils envoient un voisin vérifier dans la maison. Les enfants étaient nus. L’une des deux victimes racontera avoir peint le sexe du baby-sitter et avoir bu de la bière.

L’agresseur avait reconnu partiellement les faits. Outre sa peine de prison, il a été sanctionné d’une interdiction définitive d’exercer une activité en lien avec des enfants.