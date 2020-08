Christophe Girard en 2018 (illustration) — HAMILTON-POOL/SIPA

Le parquet de Paris a annoncé ce mardi l’ouverture d’une enquête préliminaire pour «

viol par personne ayant autorité » après des accusations d’abus sexuel visant Christophe Girard publiées par The New York Times dimanche. Aniss Hmaïd, 46 ans, a affirmé au quotidien américain avoir été entraîné par l’ancien adjoint d’Anne Hidalgo dès leur rencontre en Tunisie, quand il avait 15 ans, dans une relation abusive de près de dix ans qui lui a laissé « des blessures psychologiques durables ».

« Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire. Elles s’attacheront à déterminer avec exactitude si les faits dénoncés sont susceptibles de caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l’action publique est acquise », indique le parquet de Paris.

Des accusations contestées par l’ancien adjoint

« Christophe Girard conteste ces dénonciations et ces faits avec la plus grande fermeté », avait indiqué son avocate Delphine Meillet dimanche, affirmant qu’elle engagerait des poursuites pour « dénonciation calomnieuse » contre l'article du New York Times. « Les faits dénoncés étant prescrits, la parole de l’accusateur, contre la parole de l’accusé, est laissée à l’appréciation du tribunal de l’opinion, où trop souvent une présomption de culpabilité en matière d’infractions sexuelles a pris le pas sur la présomption d’innocence », avait ajouté l’avocate.

Christophe Girard, entendu en mars dans le cadre de l’affaire Matzneff, accusé de pédophilie, a démissionné le 23 juillet de ses fonctions d’adjoint à la Culture, après des attaques d’élus écologistes pourtant alliés de la maire PS Anne Hidalgo. Les enquêteurs avaient interrogé en mars Christophe Girard, secrétaire général de la Maison Yves-Saint Laurent entre 1986 et 1987, structure qui avait apporté un soutien financier à Matzneff dans les années 1980, selon plusieurs récits.