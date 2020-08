Dans un tribunal (illustration) — Jean-Marc Quinet/ISOPIX/SIPA

Une femme était jugée en comparution immédiate mercredi pour avoir poignardé son petit copain, rapporte Le Progrès. Les faits se sont déroulés dimanche à Oullins près de Lyon. Après avoir avalé une demi-bouteille de vodka dans l’après-midi, l’accusée a décidé d’appeler son compagnon, lui demandant de la rejoindre à son domicile.

Bien décidée à avoir une relation sexuelle avec ce dernier, la femme n’a pas hésité à verrouiller la porte d’entrée et à lui subtiliser son téléphone et ses lunettes. Le rapport sexuel consommé, la situation a dégénéré quand la femme en a réclamé un second sur le champ. Devant le refus de son compagnon, elle a alors saisi un couteau de cuisine avant de le lui planter dans la poitrine.

La victime s’en sort avec cinq jours d’ITT

Par chance, la victime n’a été que légèrement blessée, s’en sortant avec cinq jours d’incapacité totale de travail. A la barre, la femme a contesté les faits, affirmant qu’elle avait été rouée de coups. Le tribunal l’a finalement condamné à un an de prison ferme avec obligations de soins.