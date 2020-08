FAITS DIVERS Une jeune fille avait été rouée de coups et humiliée. Les images ont été publiées fin juillet sur les réseaux sociaux

Une voiture de police. (Illustration) — ClÈment Follain / 20 Minutes

Quinze jours après la publication sur les réseaux sociaux de l'agression choquante d'une jeune fille, la police stéphanoise recherche des témoins pouvant aider à faire progresser l’enquête. Les images, énormément partagées, montraient une adolescente recevoir plusieurs coups et subir des actes humiliants, partiellement dénudée, de la part d’une autre jeune femme, dans une cour d’immeuble de Saint-Etienne (Loire).

Une information judiciaire a été ouverte. Les policiers sont parvenus à identifier la victime, âgée de 14 ans, de même que l’auteur des violences, mineure également. Toutes deux se connaissaient, rapporte Le Progrès.

D’autres complices ?

Les enquêteurs ont également retrouvé deux jeunes hommes suspectés de complicité. Mais d’autres personnes ont assisté à la scène et celles-ci ne se sont pas encore fait connaître. Il en va de même pour celui ou celle ayant diffusé la vidéo sur Instagram et Snapchat. Le juge d’instruction les recherche activement. Et leur demande de se présenter au commissariat de police afin d’être entendues, indique le quotidien.