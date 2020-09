PROCES La vague d’attentats qui a frappé la France entre le 7 janvier et le 9 janvier 2015 a profondément marqué le pays

Attentats de 2015: Cinq jours qui ont fait basculer la France — 20 Minutes

Entre le 7 et le 9 janvier 2015, 17 personnes ont été tuées dans des attentats commis à Paris et en proche banlieue.

Des attaques, dénoncées massivement par les Français le 11 janvier, qui ont été les premières d’une longue série.

Alors que s’ouvre ce mercredi le procès de 14 personnes accusées d’avoir aidé d’une manière ou d’une autre les trois terroristes, 20 Minutes revient en vidéo sur ces cinq jours qui ont profondément marqué les esprits.

La France n’avait pas connu d’attentat sur son territoire depuis trois ans. Elle avait oublié que des terroristes voulaient s’en prendre à elle en visant des journalistes, des policiers ou des citoyens de confessions juive. Mais en janvier 2015, les frères Chérif et Saïd Kouachi et Amedy Coulibaly sont venus lui rafraîchir la mémoire en tuant 17 personnes et en en blessant plusieurs autres avant d’être neutralisés par les forces de l’ordre. Des attaques que les Français ont massivement dénoncées en manifestant le 11 janvier de la même année.

L’attaque des locaux de Charlie hebdo, l’assassinat de Clarissa Jean-Philippe, la prise d’otages dans l’ Hyper Cacher… Alors que s’ouvre ce mercredi le procès de quatorze personnes suspectés d’avoir aidé de près ou de loin les trois terroristes, 20 Minutes revient en vidéo sur ces cinq jours qui ont profondément marqué les esprits.