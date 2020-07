Dans cette interview, Roman Polanski avouait qu’il voudrait voir Charlotte Lewis « hors de [sa] vie ». Il va devoir prendre son mal en patience. Selon nos informations, l’actrice britannique a déposé une plainte en diffamation contre le réalisateur franco-polonais après les propos qu’il a tenus sur elle dans un entretien à Paris Match, le 11 décembre 2019.

Aujourd’hui âgée de 52 ans, Charlotte Lewis accuse l’auteur oscarisé de l’avoir violée en 1982, à Paris, quand elle avait 16 ans. En décembre dernier, alors que la sortie de son film J’accuse était perturbée par des appels au boycott, il avait donné son sentiment sur cette affaire dans les colonnes de Paris Match. Dénonçant un « mensonge odieux », le cinéaste avait indiqué qu’il faudrait sans doute « interroger des psys, des scientifiques [et] des historiens » pour comprendre la démarche de son accusatrice.

Des propos qui ne sont pas passés. « Charlotte Lewis considère que cette interview porte atteinte à son honneur et à sa considération », développe ainsi une source proche de l’actrice. Début juillet, elle a donc mandaté son avocat, Benjamin Chouai, pour se constituer partie civile auprès de Sabine Khéris, la doyenne des juges d’instruction du tribunal de Paris. Ce qui devrait entraîner l’ouverture d’une information judiciaire. Interrogé par 20 Minutes, Benjamin Chouai n’a pas souhaité commenter la procédure en cours.

Accusé de viol par plusieurs femmes à travers la planète, Roman Polanski ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune poursuite, les faits dénoncés étant tous frappés de prescription. En attaquant sur le front de la diffamation, Charlotte Lewis espère, sans doute, forcer le réalisateur à s’expliquer sur le fond devant un tribunal après la polémique suscitée lors de la cérémonie des César. Au risque de devoir elle aussi déballer, à la barre, son histoire personnelle.

C’est en 2010, en plein festival de Cannes, que l’actrice avait défrayé la chronique en accusant Roman Polanski de l’avoir violée dans son appartement de l’avenue Montaigne vingt-huit ans plus tôt. Mais immédiatement à l’époque, son témoignage avait été remis en cause par un vieil article du tabloïd anglais News of the World opportunément balancé sur les réseaux sociaux.

Interview à l’appui, celui-ci assurait que la jeune femme s’était prostituée dès l’âge de 14 ans, avait enchaîné les conquêtes et, surtout, qu’elle rêvait de devenir la maîtresse de Polanski, lui attribuant cette citation : « je le désirais plus que l’inverse ». Autant de propos inventés ou déformés, selon elle.

Years later, via a 1999 interview conducted in Los Angeles and published in Rupert Murdoch's now-defunct The News of the World, Charlotte Lewis offered a much different and incendiary account of her time working w/Polanski. https://t.co/dbyzNTpGpj pic.twitter.com/XV54SFnW6Z