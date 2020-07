Illustration de résine de cannabis saisie par un policier. Ici à Rennes, en juin 2020. — C. Allain / 20 Minutes

La justice évoque « un marketing numérique diffusé sur les réseaux sociaux ». Vendredi 24 juillet, cinq personnes vivant en Bretagne ont été condamnées pour un important trafic de cannabis et de cocaïne. La section de recherches de la gendarmerie de Bretagne qui pilotait l’enquête a mis un mois pour remonter jusqu’à la tête ce qu’elle décrit comme un « ubershit » breton qui livrait à domicile. Un trafic de stupéfiants lucratif qui pouvait rapporter 100.000 euros par mois au protagoniste, un homme originaire de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Saisie en mai par le parquet de Rennes, la cellule d’enquête a suivi de près deux hommes de 19 et 38 ans et deux femmes de 21 et 31 ans, tous soupçonnés d’appartenir à ce réseau régional de vente de stupéfiants. Les quatre individus ont été interpellés en flagrant délit, à Lamballe et Jugon-les-Lacs (Côtes d’Armor) le 20 juillet. Une opération d’ampleur qui a rassemblé près de 40 militaires de la gendarmerie des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Un cinquième suspect, un homme de 20 ans originaire du Finistère, était également appréhendé. Près de six kilos de cannabis ont été saisis lors de ces opérations.

Un chiffre d’affaires de 100.000 euros par mois

D’après les enquêteurs, le groupe agissait « sur l’ensemble de la Bretagne » et s’approvisionnait plusieurs fois par semaine auprès de grossistes dans les Pays-de-la-Loire. Originaire de Rennes, le chef de cette organisation faisait sa pub sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines de clients ont été fournies, générant « un chiffre d’affaires mensuel minimal de 100.000 euros », selon le procureur de la République adjoint Eric Calut.

Jugée en comparution immédiate, la tête du réseau a été reconnue coupable des chefs de trafic de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs. L’homme a été condamné à sept années de prison. Trois personnes qui « travaillaient pour lui » ont été condamnées à des peines de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. Tous ont été placés en détention à l’issue de l’audience. La compagne du principal mis en cause a été condamnée à six mois avec sursis pour les faits de « non-justification de ressources par une personne vivant de manière habituelle avec un individu se livrant au trafic de stupéfiant ».