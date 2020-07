COMPARUTION IMMEDIATE Il a aussi menacé et saccagé l'appartement de son père

Le palais de justice de Sarreguemines. — Wikicommons

Un homme de 28 ans comparaissait mercredi dernier devant le tribunal de Sarreguemines pour deux affaires, rapporte Le Républicain Lorrain. La première concernait des actes contre son père, la seconde contre son ex-petite amie.

Le prévenu était accusé d’avoir menacé son géniteur par téléphone, d’avoir détruit le pare-brise de sa voiture et enfin d’avoir saccagé son appartement. Au sujet de son ancienne compagne, cet habitant de Valmont, en Moselle, était poursuivi pour du harcèlement. Du 21 juin au 21 juillet, il lui avait passé 201 coups de fils et lui avait envoyé 5.242 SMS et 225 MMS. Sans oublier de laisser des messages vocaux, parfois menaçants. « Je vais te tondre, tu vas payer », avait-il ainsi dit, selon le quotidien régional.

A la barre, l’homme a reconnu les faits tout en les minimisant. Il a été condamné à dix mois de prison avec sursis, un travail d’intérêt général de 140 heures et devra se soigner.