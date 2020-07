JUSTICE Les juges d’instructions ont demandé d’enquêter sur les éventuels antécédents entre Adama Traoré et les gendarmes qui l’ont interpellé avant sa mort

Yassine Bouzrou, avocat de la famille d'Adama Traoré. — A. Gelebart / 20 Minutes

Les juges d’instruction parisiens en charge de l’enquête sur la mort d’Adama Traoré ont ordonné de nouvelles investigations centrées sur son passé et celui des gendarmes, a appris l’AFP vendredi de source proche du dossier.

Ils ont ainsi accepté, dans une ordonnance le 10 juillet, certaines demandes de Me Yassine Bouzrou, avocat de la famille Traoré, notamment celles visant à joindre au dossier d’enquête l’ensemble des antécédents judiciaires ou des procédures dans lesquelles Adama Traoré a pu être impliqué.

Dossiers administratifs des trois gendarmes

Les magistrats-instructeurs demandent notamment à ce que soient « mises en exergue » les procédures passées dans lesquelles Adama Traoré a été mis en cause et dans lesquelles les gendarmes qui l’ont interpellé étaient intervenus, ce qui pourrait permettre d’établir s’il existait un contentieux entre eux.

Les trois juges d’instruction demandent également que soient produits les dossiers administratifs des trois gendarmes ainsi que leurs antécédents judiciaires.

Ils ont en revanche refusé pour l’instant la reconstitution des faits demandée de manière répétée par Me Bouzrou, expliquant qu’ils se prononceraient sur le sujet après le retour de la nouvelle expertise médicale confiée à quatre médecins belges et attendue pour janvier 2021.

Travail d’identification de nouveaux témoins

Ils ont également refusé le dessaisissement de l’enquête de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) au profit de la Brigade criminelle, comme demandé par Yassine Bouzrou : l’IGGN se voit confier l’ensemble des nouvelles investigations, parmi lesquelles le travail d’identification de nouveaux témoins qui auraient pu assister à la première arrestation du jeune homme noir de 24 ans.

Le 19 juillet 2016, Adama Traoré est décédé dans la caserne des gendarmes de Persan, près de deux heures après son arrestation dans sa ville de Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d’Oise, et au terme d’une course-poursuite après avoir échappé à une première interpellation.

« Festival Adama » prévu

Une marche et un « festival Adama » en souvenir du jeune homme sont prévus samedi à Beaumont-sur-Oise.

« Nous constatons qu’après quatre années d’inertie et des manifestations dénonçant le déni de justice les juges ont, depuis le rassemblement devant le Palais de justice du 2 juin 2020, ordonné 16 actes d’investigation et une expertise médicale confiée à des médecins étrangers », a relevé Me Bouzrou dans un communiqué.