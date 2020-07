Le fronton d'un tribunal correctionnel (illustration). — Clément Follain

Le 30 mars puis les 10, 16 et 17 avril. Ces jours-là, cet habitant de Montbéliard avait été contrôlé loin de chez lui en plein confinement lié au covid-19. Le tout sans autorisation de déplacement. Mi-mai, il avait été condamné à 24 mois de prison pour des vols en récidive et se retrouvait de nouveau devant un tribunal, selon L'Est Républicain.

« Je vous dis la vérité. Je ne peux pas rester enfermé chez moi », a-t-il expliqué aux magistrats depuis la prison de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire), d’où il comparaissait en visioconférence. L’homme a finalement écopé d’un mois de prison. « Merci, c’est sympa. Bonne journée à vous ! », a conclu le condamné dans des propos rapportés par le quotidien régional.