(Illustration) Des boîtes de Dépakine. — LODI Franck/SIPA

Le tribunal administratif de Montreuil a reconnu ce jeudi la responsabilité de l’Etatdans des malformations sur des enfants exposés à la Dépakine. L'Etat a été condamné à indemniser trois familles. Une première pour la justice administrative, qui a planché sur les requêtes déposées par ces familles dont les enfants sont lourdement handicapés après avoir été exposés in utero à ce médicament.

Le nombre d’enfants handicapés à cause du valproate de sodium, molécule présente dans la Dépakine et utilisée contre l’épilepsie et les troubles bipolaires, est estimé entre 15.000 et 30.000, selon les études. Au tribunal de Montreuil, le rapporteur public avait préconisé de verser à cinq victimes et à leurs parents des indemnités pouvant aller jusqu’à 152.000 euros par personne.

…/… Plus d’informations à suivre