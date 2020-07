Jean-François Bohnert, le chef du Parquet national financier. (archives) — ERIC FEFERBERG / AFP

Le parquet national financier n’est « à aucun moment sorti des clous » dans l’enquête préliminaire qu’il a conduite pour tenter d’identifier la « taupe » éventuelle qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu’ils étaient sur écoute, a affirmé mardi son chef, Jean-François Bohnert sur RTL. En février 2014, le PNF a demandé d’éplucher les factures téléphoniques détaillées («fadettes ») d’une dizaine de ténors du barreau et de magistrats afin de trouver la « taupe » qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu’ils étaient sur écoute dans une affaire de corruption. Il a fallu presque six ans pour que cette procédure, sans résultat, soit classée sans suite fin 2019.

La révélation par Le Point de l’ampleur de ces écoutes a suscité un vif émoi chez les avocats, poussant la ministre de la Justice à demander un rapport à la procureure générale de Paris, l’autorité de tutelle du PNF qui était dirigé par Eliane Houlette au moment où cette enquête a été ouverte. « A partir du moment où les magistrats aussi bien que les policiers (…) ont respecté les termes du code de procédure pénale, il n’y a rien à dire », a assuré Jean-François Bohnert, qui a succédé à Eliane Houlette en octobre 2019.

« Faire la lumière »

« Le PNF a fait exploiter ces fadettes tout simplement parce qu’il était à la recherche d’une fuite qui s’était produite dans une autre procédure et l’objectif c’était (…) en proportionnalité de travailler » pour « faire la lumière », a-t-il justifié. Lors des questions au gouvernement mardi, la garde des Seaux Nicolas Belloubet a dit attendre le rapport de la procureure générale de façon « imminente ». Les avocat de Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog ont annoncé avoir remis lundi après-midi à la ministre « une liste de questions précises sur les graves dysfonctionnements ayant émaillé cette enquête ».

« Il va de soi qu’à défaut de répondre à ces questions », listées dans un document de six pages non dévoilé, « le rapport attendu serait dénué de sens et de portée », mettent en garde Mes Paul-Albert Iweins, Hervé Temime et Jacqueline Laffont dans un communiqué commun. Dans cette affaire, le bâtonnier de Paris Me Olivier Cousi a fustigé une enquête « hors normes et inquiétante » et annoncé une prochaine action en justice.

Eric Dupond-Moretti, l’un des avocats concernés par cette procédure, a pour sa part indiqué avoir déposé mardi une plainte pour « violation de l’intimité de la vie privée et du secret des correspondances » et « abus d’autorité », confirmant une information du Parisien.