MANIF Poursuivi pour « violences involontaires », le policier a reconnu les faits, et admis une « blessure par imprudence »

Un LBD le 2 février 2019 à Nantes. Photo by LOIC VENANCE / AFP — AFP

Sébastien M., fonctionnaire de police à Bordeaux, avait blessé une étudiante au visage par un tir de LBD lors d’une manifestation anti-G7 à Biarritz en décembre 2018. Il a été condamné ce vendredi à Bayonne à une peine de 90 jours-amende à 15 euros, soit un total de 1.350 euros, avec possibilité d’emprisonnement en cas de non-paiement.

Poursuivi pour « violences involontaires », Sébastien M. a reconnu les faits et admis une « blessure par imprudence », dans le cadre d’une « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC), une procédure qui permet d’accepter une condamnation pénale tout en évitant un procès. Le policier a accepté cette peine proposée par le parquet de Bayonne et homologuée dans la foulée par un juge du tribunal en audience publique.

Lola Villabriga a confié se sentir « soulagée »

Les faits reprochés s’étaient déroulés lors d’une manifestation contre la tenue en août 2019 du G7 à Biarritz, en marge d’une visite de préparation du ministre des Affaires Étrangères Jean-Yves le Drian, le 18 décembre 2018. Lola Villabriga, jeune étudiante alors âgée de 19 ans, postée en hauteur sur un banc pour filmer la manifestation avec son téléphone, avait été touchée au visage par un tir de lanceur de balles de défense (LBD) dont l’usage a été très critiqué pendant la crise des « gilets jaunes ». L’impact lui avait causé une triple facture de la mâchoire, et 45 jours d’ITT.

Cicatrice barrant le bas du visage, la jeune femme a confié se sentir « un peu mieux, soulagée » à la sortie de l’audience. « J’ai eu la chance qu’on retrouve mon tireur, qu’il ait tenu à me parler, il m’a fait part de son regret. Mais tout le monde n’aura pas cette chance », a-t-elle déclaré.

D’autres manifestants blessés par des tirs de LBD étaient présents

« Il n’a jamais été question de la viser ou de la toucher au niveau du visage, ce n’est pas elle qui était visée », a souligné à l’audience Me Olivier Sapata, avocat du policier. Venus le soutenir, des collègues syndicalistes ont dénoncé une « tribune médiatique ». « Ce procès n’est pas tant celui d’un fonctionnaire de police que celui des violences policières », a insisté Sophie Bussière, avocate de la victime, en référence au contexte de dénonciation des violences dans la police. « Ma cliente souhaite que ce qu’elle a subi ne serve pas à rien et nous mettons en cause l’utilisation des LBD dans le maintien de l’ordre », a-t-elle ajouté à l’issue de l’audience.

Parmi la petite centaine de personnes rassemblées devant le tribunal judiciaire pour afficher leur soutien à la jeune femme, d’autres manifestants blessés par des tirs de LBD ou de grenade lacrymogène GLI-F4 avaient fait le déplacement.