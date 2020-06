Alain Jakubowicz, avocat de Nordhal Lelandais. — J-P. Clatot/AFP

La défense de Nordahl Lelandais a annoncé jeudi qu’elle ne fera pas appel de l'ordonnance de mise en accusation des juges d'instruction de Chambéry demandant le renvoi du trentenaire devant la cour d’assises de la Savoie pour le meurtre d' Arthur Noyer.

« Bien que contestant l’intention homicide », l’avocat de Nordahl Lelandais, Me Alain Jakubowicz, a précisé dans un communiqué que cette décision avait été prise « pour ne pas retarder la date du procès ». « Le débat sur la qualification juridique aura lieu contradictoirement devant la cour d’assises », a ajouté le conseil du mis en cause de 37 ans. Le procès aura bien lieu en 2021, selon des sources concordantes, sans qu’une date plus précise ne puisse être pour l’instant avancée.

Mort à la suite d’une bagarre

Mis en examen pour assassinat dans un premier temps en décembre 2017, Nordahl Lelandais avait reconnu en mars 2018 une bagarre entre lui et Arthur Noyer qui avait entraîné la mort du caporal de 23 ans, membre du 13e Bataillon de chasseurs alpins. Le parquet de Chambéry avait requis en février dernier son renvoi devant les assises pour « meurtre » et les juges d’instruction ont suivi la semaine dernière les réquisitions du parquet, excluant dès lors toute préméditation dans l’acte criminel.

Selon Nordahl Lelandais, les faits se seraient déroulés à Saint-Baldoph, près de Chambéry, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, après avoir pris en stop le militaire originaire de Bourges, à la sortie d’une boîte de nuit dans le centre-ville de Chambéry.

Nordahl Lelandais est par ailleurs mis en examen pour le meurtre de Maëlys De Araujo, et pour agressions sexuelles sur trois petites cousines.