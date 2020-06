Illustration. Chirurgie. Lyon, le 6 avril 2011. CYRIL VILLEMAIN/20 MINUTES — C. VILLEMAIN / 20 MINUTES

Le chirurgien de Grenoble (Isère), suspendu par le conseil de l'ordre et accusé par des dizaines de patients d’avoir commis des erreurs médicales, a été mis en examen le 10 juin, apprend-on ce lundi auprès du parquet, confirmant ainsi une information de RTL.

Le praticien, qui « conteste sa responsabilité » et « dénonce l’emballement médiatique autour de lui », a été mis en examen pour homicides involontaires sur deux patients et pour blessures involontaires sur 74 autres personnes, précise le parquet.

Une enquête diligentée par l’Assurance maladie

Le chirurgien, spécialiste des opérations du dos, a été placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction d’exercer toute activité médicale. Il n’a pas le droit non plus de sortir du territoire français sans l’autorisation du juge d’instruction et doit s’abstenir d’avoir des relations avec ses anciens patients et collègues de travail.

En 2019, le Conseil de l'Ordre des médecins l’avait suspendu pour 18 mois à la suite d’une première enquête menée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, ayant fait apparaître 54 dossiers suspects lors des années 2013/2014. Trente patients affirmaient avoir été victimes de séquelles ou d’invalidité après avoir été opérés par le médecin grenoblois.