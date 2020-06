Eliane Houlette, ex-cheffe du parquet national financier dit "regretter" ses propos sur d'éventuelles "pressions" autour de l'affaire Fillon. — AFP

À quelques jours du jugement des époux Fillon dans l'affaire dite du «Penelopegate», cette nouvelle déclaration risque d’attiser les suspicions. L’ancienne cheffe du Parquet national financier Eliane Houlette a « regretté » ce vendredi que ses propos tenus le 10 juin lors d'une audition à l’Assemblée nationale sur des « pressions » de sa hiérarchie dans l’enquête sur l’affaire Fillon, et qui ont suscité l’émoi, aient été « déformés ou mal compris ».

Eliane Houlette « tient à ce qu’il soit bien compris que M. Fillon n’a pas été mis en examen à la demande ou sous la pression du pouvoir exécutif », selon une déclaration à l’AFP transmise par son avocat Me Jean-Pierre Versini-Campinchi.

Une déclaration d’abord passée inaperçue

Lors de cette audition devant les députés, Eliane Houlette s’était émue du « contrôle très étroit » qu’aurait exercé le Parquet général, son autorité de tutelle directe, dans la conduite des investigations. « Le plus difficile (…) a été de gérer en même temps la pression des journalistes – mais ça… (on peut), on peut s’en dégager (…) – et surtout la pression du parquet général », a déclaré l’ex-procureure, partie à la retraite en juin 2019.

Directement mise en cause, la procureure générale de Paris Catherine Champrenault a dit, dans un message transmis à l’AFP, « regretter que ce qui est le fonctionnement régulier du ministère public soit assimilé à des pressions ».

Déjà en poste au moment de l’affaire Fillon, elle « rappelle que son action s’est toujours inscrite dans l’exercice de ses prérogatives légales de veiller à l’application de la loi et au bon fonctionnement des parquets placés sous son autorité ».

Passées inaperçues, les déclarations d’Eliane Houlette ont resurgi à la faveur d’un article du Point et provoqué l’indignation de familles politiques très éloignées. Le parti Les Républicains, qui a souvent dénoncé une « instrumentalisation » de la justice dans l’affaire Fillon, a évoqué des accusations « extrêmement graves ».