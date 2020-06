JUSTICE L’individu a été condamné à un an de prison avec sursis

Illustration du tribunal de grande instance de Rennes, au sein de la Cité judiciaire. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Un ancien sapeur-pompier volontaire était jugé jeudi devant le tribunal de Saint-Malo pour corruption et atteinte sexuelle sur des mineurs, rapporte Ouest-France. Les faits se sont déroulés sur une période allant de décembre 2016 à novembre 2017, alors que le prévenu exerçait dans une caserne près de Dinan (Côtes-d’Armor).

C’est un jeune volontaire, âgé alors de 14 ans, qui avait donné l’alerte après avoir reçu sur son téléphone des photos et des vidéos à connotation sexuelle de la part du sapeur-pompier. Ce dernier s’adonnait également à des « jeux » sexuels avec des jeunes garçons au sein de la caserne, leur touchant notamment les parties intimes.

Il a interdiction d’entrer en contact avec des mineurs

L’enquête avait également permis de mettre à jour de nombreuses conversations durant lesquelles le prévenu faisait des propositions sexuelles aux jeunes recrues.

Il a été condamné à un an de prison avec sursis probatoire et devra également faire l’objet de soins. Il a également interdiction d’entrer en contact avec des mineurs et a été inscrit au fichier des délinquants sexuels, précise le quotidien.