Marin au tribunal de Lyon, lors du procès de son agresseur en mai 2018. — JEFF PACHOUD / AFP

Deux ans après sa condamnation, l’agresseur de Marin a déposé une demande de remise en liberté.

Cette requête a été rejetée ce mercredi à Lyon par la cour d’appel, au grand soulagement de Marin et de sa famille.

Un grand soulagement chez les uns, une profonde déception chez les autres. Ce mercredi, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de remise en liberté conditionnelle déposée par l’agresseur de Marin, cet ancien étudiant passé à tabac en 2016 à la Part-Dieu pour avoir défendu un couple qui s’embrassait.

En mai 2018, son agresseur, mineur lors des faits et aujourd’hui âgé de 21 ans, avait été condamné à sept ans et demi de prison par la cour d’assises des mineurs pour avoir violemment frappé Marin, à coups de béquille. A la suite de cette agression, l’étudiant en Sciences politiques, devenu un héros par la suite bien malgré lui, avait été plongé dans le coma pendant plusieurs semaines et garde aujourd’hui de lourdes séquelles sur les plans moteur et cognitif.

Une demande acceptée, le parquet fait appel

Le 29 avril dernier, la demande de remise en liberté de son agresseur, détenu à la prison de Roanne (Loire), a été acceptée. Mais le parquet de Lyon a fait appel de cette décision, incomprise alors et dénoncée par Marin et sa famille. Contactée ce mercredi par 20 Minutes, Audrey Sauvajon, la maman de Marin, a exprimé un profond soulagement à l’annonce du rejet de la remise en liberté.

« On était suspendu à cette décision ces dernières semaines. Nous sommes soulagés de voir qu’un juge, à la lecture du dossier, a estimé que l’agresseur de Marin n’est pas en capacité aujourd’hui de se réinsérer », a-t-elle souligné, jugeant le projet du jeune détenu « pas abouti » pour assurer sa sortie. « On ne peut pas nous faire croire qu’il est prêt à se réinsérer alors qu’il a multiplié les problèmes en détention », ajoute Audrey Sauvajon, rassurée à l’idée d’annoncer la nouvelle à Marin. « Il était très angoissé à l’idée qu’il sorte déjà de prison, comme toute notre famille d’ailleurs », explique-t-elle.

Une remise en liberté « prématurée »

Pour Anne Guillemaut, l’avocate du jeune agresseur, cette décision est forcément une déception. « Je ne suis pas surprise mais déçue, réagit l’avocate lyonnaise présente lors du rendu de la décision de la cour d’appel. Je n’ai pas encore reçu la décision mais j’ai pu la parcourir à l’audience. La cour estime globalement que vu l’émoi d’ordre public suscité par la demande de remise en liberté et le traumatisme toujours très prégnant de la victime, sa remise en liberté est prématurée », indique Me Guillemaut, qui estimait la demande de son client justifiée par son projet professionnel.

Pour expliquer le maintien en détention, la cour d’appel a également estimé que l’indemnisation volontaire de l’agresseur, qui doit payer les frais de la procédure judiciaire engagés par la famille de Marin, n’est pas suffisante.

Quant à son comportement en détention, son avocate tempère. « Il a fait l’objet de plusieurs sanctions, c’est vrai, principalement au début de sa détention. Mais il n’y a aucune procédure disciplinaire à son encontre depuis plus d’un an », ajoute Anne Guillemaut, rappelant que les sanctions de son client sont liées à la détention de téléphones en cellule. Des faits illégaux mais pas gravissimes, selon l’avocate, convaincue que son client était prêt pour la sortie.