« Je n’ai aucun souvenir. Apparemment, je l’ai fait. C’est ce qui ressort des auditions et de la reconstitution ». Mardi, à la barre de la cour d’assises de la Loire à Saint-Etienne, Djamal Bengou a reconnu toutes les accusations portées à son encontre, sans pour autant expliquer son passage à l’acte du 3 novembre 2016, relate Le Progrès.

Ce jour-là, au petit matin, ce père de famille s’était rendu chez son ex-femme à Bonson pour récupérer leurs trois enfants, alors âgés de 3 à 7 ans, et les emmener à l’école. A l’intérieur du pavillon, il était tombé sur le nouveau compagnon de son ex, auquel il avait asséné deux coups de couteau, avant de blesser la mère de ses enfants et de quitter la maison avec les petits, en partie témoins de la scène. Puis, comme si de rien n’était, il avait conduit les enfants à l’école, où il avait été interpellé dans le calme par les gendarmes.

Un homme violent

Grièvement blessé, le nouveau compagnon, âgé de 27 ans, était décédé peu après son admission au bloc opératoire de l’hôpital nord de Saint-Etienne. Lors du procès de l’accusé, jugé depuis lundi aux assises et décrit par les experts psychiatres comme présentant « toutes les caractéristiques des auteurs de violences conjugales », la notion d’altération du discernement, évoquée par l’un des spécialistes, n’a pas été retenue.

Le père de famille a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour avoir tué celui qu’il n’a vu que comme un rival à éliminer et pour les violences volontaires sur son ex-femme.