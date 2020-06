Photo d'illustration de la police. — F. Scheiber / 20 Minutes

L’enquête ouverte dimanche pour « violences volontaires en réunion et avec arme commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique et son conjoint en raison de ses fonctions » a vite entraîné des interpellations à Lyon. Le Progrès indique ainsi que quatre jeunes suspects, dont un mineur, ont été placés en garde à vue mardi et qu’ils devraient être déférés ce mercredi.

Dimanche, vers 4h30 à Lyon 7e, un policier de 35 ans avait été traité de « sale flic » par une personne dans une voiture. L’homme avait ensuite été agressé par plusieurs individus, alors qu’il était hors service et qu’il rentrait à son domicile avec sa compagne. Victime d’une triple fracture d’une cheville, le gardien de la paix, en poste au commissariat de Caluire, a dû depuis subir une intervention.

Cette affaire sensible, surtout au vu du contexte actuel en France, doit notamment déterminer s’il s’agissait d’une « agression spontanée » ou « d’un piège prémédité », comme l’évoque Laurent Bohé, avocat du policier blessé.