Khalid B., 40 ans, a été arrêté le 23 juin 2019 après avoir eu une altercation avec un policier hors service.

La justice lui reproche d’avoir, pendant sa garde à vue, déclaré aux policiers qu’il était membre du cabinet du Premier ministre afin de sortir plus rapidement.

Cet auto-entrepreneur, jugé ce lundi à Rouen, reconnaît simplement avoir dit qu’il pratiquait la boxe avec Edouard Philippe.

Le 24 juin 2019, il est 5 h 30 du matin quand Khalid B. sort du commissariat. Il a passé la nuit en garde à vue après avoir eu, la veille, une altercation avec policier hors service. A l’officier de police judiciaire qui l’a interrogé, il aurait confié être l’un des conseillers d’ Edouard Philippe et devoir impérativement sortir afin d’assister à la rencontre prévue ce jour-là au Havre entre le Premier ministre et son homologue russe. Quelques heures plus tard, après de nouvelles investigations, il est une nouvelle fois interpellé et placé en garde à vue par les enquêteurs du SRPJ de Rouen. Car s’il a bien connu, dans le passé, l’ancien maire du Havre, Khalid B. ne travaille pas pour Matignon.

Ce lundi, l’homme comparaît devant le tribunal correctionnel de Rouen pour usurpation de titre, outrage et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le prévenu nie farouchement avoir indiqué, durant sa garde à vue, être membre du cabinet d’Edouard Philippe. En revanche, il reconnaît avoir porté des coups à cet agent venu lui parler tandis qu’il attendait un taxi devant chez lui, à Darnétal. Vêtu d’un « short et de tongs », le policier lui a demandé la raison de sa présence sur le parking de cette résidence car, selon lui, il n’avait « pas une tête à habiter ici », raconte son avocat, Me Grégoire Leclerc. Vexé, Khalid B. n’a pas répondu. Une altercation a toutefois éclaté, un téléphone a été cassé.

Conversation informelle

Le prévenu assure qu’il ne savait pas qu’il avait affaire à un policier. Contrairement à ce qu’affirme ce dernier. Selon l’avocat de Khalid B., ce n’est qu’après avoir eu un échange de coups que ce CRS lui aurait dit : « T’es dans la merde, je suis flic, j’ai appelé les collègues. » De même, il assure n’avoir jamais prétendu à l’OPJ lors de sa garde à vue qu’il travaillait avec le Premier ministre, comme cela est pourtant noté dans un procès-verbal. « Ce PV a été dressé suite à une conversation informelle qu’ils ont eue au sujet du Premier ministre. Mon client expliquait qu’il avait fait un peu de boxe avec lui, mais c’est tout », explique son avocat. Avant de souligner qu’il a toujours dit être auto-entrepreneur et travailler avec la mission locale pour aider « les jeunes en réinsertion ».

De son côté, Khalid B. a déposé plainte pour discrimination et délit de faciès. « Il n’avait aucune raison de donner son identité à une personne qui lui dit qu’il n’a "pas une tête à habiter ici" », estime Me Leclerc, ajoutant que c’est pour cette raison que cet homme franco-marocain, qui n’a rien à voir avec une « racaille », était « hors de lui à ce moment-là ». « Il a vraiment eu l’impression d’être jugé sur son physique. » Il encourt jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.