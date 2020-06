La ville de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Illustration. — E. Estrade / AFP

Le maire de Sanary-sur-Mer comparaît devant le tribunal correctionnel de Marseille pour diverses infractions financières.

Il est notamment accusé d’avoir favorisé en 2009 la promotion de sa maîtresse de l’époque au poste de directrice générale des services, alors qu’elle n’en avait ni le statut ni les diplômes.

On dit souvent que les tribunaux ont des airs de théâtre. Ce mardi, c’était peut-être plus le cas que d’habitude, dans la grande salle du tribunal de commerce de Marseille, réquisitionnée pour ses volumes qui permettent de respecter la distanciation sociale. Le deuxième jour du procès du sulfureux maire de Sanary-sur-Mer​, Ferdinand Bernhard, inquiété pour diverses infractions économiques et financières, s’est mué en un étrange vaudeville, où se mêlent des histoires adultérines, une organisation municipale aux airs de grand bazar et, surtout, une promotion douteuse. Celle, en l’occurrence, de Sybille B., mise en examen pour recel de prise illégale d’intérêts et recel de détournements de fonds publics, aux côtés de son ex-amant. Soit le maire de Sanary sur Mer, accusé de favoritisme, de prise illégale d’intérêt et de détournements de fonds publics.

Embauché en mairie au début de l’année 2009 en tant que contrôleuse de gestion, un poste pour lequel elle était tout à fait qualifiée, cette quadragénaire s’est retrouvée en quelques mois collaboratrice du maire et directrice générale des services, en l’absence de la titulaire de ce poste pour maladie. Un poste qu’elle occupait alors qu’elle n’avait ni le statut, ni le diplôme. Un poste auquel elle a été promue par le maire alors qu’elle entamait une relation intime avec l’édile. Un poste qui lui a valu notamment une multiplication par deux de son salaire, de plus de 5.000 euros mensuels.

« Ce n’est pas lié »

« Les apparences font craindre que c’est aussi pour vos relations intimes avec le maire que vous ayez bénéficié d’une promotion en tant que collaboratrice du cabinet puis comme celle qui fait office de directrice générale des services », lâche le procureur. Devant le micro recouvert d’un gant en plastique bleu, coronavirus oblige, Sybille B., dans son tailleur également bleu, les cheveux blonds relevés dans un chignon, défend sa légitimité à ce poste, malgré un malaise perceptible. « Je comprends bien qu’on s’interroge, mais ce n’est pas lié », martèle-t-elle à la barre.

Devant les gendarmes, en 2015, Sybille B. explique avoir entamé une relation extraconjugale durant l’été 2009 avec le maire de Sanary, qui l’avait mariée quelques années plus tôt. Le 1er septembre, elle est officiellement promue. Mais elle l’assure, si elle a bénéficié d’une ascension fulgurante au sein de la mairie de Sanary-sur-Mer, c’est seulement, d’après elle, par la qualité de son travail dès son arrivée en mairie, notamment lorsqu’elle découvre, dans le cadre de ses fonctions, que les comptes de la commune sont trafiqués par celle qui en a la charge.

« Mon mari me dit que c’est de la poudre aux yeux »

Lorsque son mari de l’époque apprend la liaison avec le maire, puis sa promotion express, il la met en garde. « Mon mari me dit que c’est de la poudre aux yeux, déclare-t-elle devant les gendarmes. Il dit que c’était juste pour m’avoir et que j’ai pas été recruté sur mes réelles compétences. Avec du recul, je me dis que mon mari avait sans doute raison. » Des propos sur lesquels elle revient à la barre. « Avec le recul je me suis posé des questions, et avec le recul je me dis que je n’ai pas de doutes », lance-t-elle, répétant que son embauche a précédé le début de leur liaison.

Le maire et Sybille B. entretiennent une relation tumultueuse qui durera deux ans. Quand, après leur rupture, Sybille B. tente de « refaire sa vie » avec un jardinier de la commune récemment embauché, elle se sent mise « au placard ». Des accusations que réfute en bloc le maire de Sanary-sur-Mer, pour qui cette affaire n’est que calomnie. Il faut dire que l’édile se retrouve à cette barre après la plainte d’un de ses administrés.

« Dieu m’en garde »

Devant les juges, pris d’un coup de chaud, l’élu tombe la veste… et s’emporte face à ce qui est pour lui une invention sur le mode du « roman à l’eau de rose » : « Il est totalement indécent de considérer qu’une femme puisse avoir sa carrière parce qu’elle a eu une relation avec quelqu’un ! » Le sexagénaire, aux manettes depuis trente et un ans, assure qu'« à aucun moment, le choix n’a été fait parce que j’avais des sentiments avec elle ou une relation. C’était largement mérité ».

« Quand une personne a des qualités, il faut regarder ces qualités avant d’aller voir dans la salle de bains », tonne l’élu, qui avait reconnu avoir déjà eu une relation amoureuse avec une précédente directrice. En guise de conclusion, le maire explique, dans un sourire qui n’amuse guère le procureur de la République, être désormais en couple avec… sa secrétaire. Mais il le jure, elle ne sera « jamais » promue directrice. « Dieu m’en garde ! »