Illustration du cancer. — Pixabay

Multiplier les cures de jus de fruits, les inhalations d’huiles essentielles ou les jeûnes pour soigner un cancer. Et surtout, éviter coûte que coûte les traitements conventionnels à l’instar des chimiothérapies ou des interventions chirurgicales. Un individu se présentant comme naturopathe a été interpellé mercredi à Paris pour homicide involontaire, exercice illégal de la médecine et usurpation du titre de médecin, a appris 20 Minutes de source proche du dossier. Il est soupçonné d’avoir convaincu un homme souffrant d’un cancer de ne se soigner qu’à partir de sa « méthode ». La victime est décédée en décembre 2018, un peu plus d’un an et demi après l’avoir rencontré.

L’enquête, menée par le groupe santé de la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), démarre au début de l’année 2019 après la plainte de sa veuve. Selon son récit, son mari, âgé d'une quarantaine d'années et atteint d’un cancer des testicules, a rencontré le « naturopathe », un Français originaire de Nouvelle-Calédonie, en mars 2017 par du bouche-à-oreille. L’homme le convainc d’abord de renoncer à l’ablation de son testicule et de se soigner par des cures de jus de fruits, des jeûnes ou grâce aux huiles essentielles.

Inconnu des services de police

Rapidement, le cancer métastase et se propage aux poumons et au cerveau. Mais là encore, le suspect assure au patient que ses « traitements » alternatifs sont plus efficaces qu’une chimio ou une radiothérapie. Même sur son lit d’hôpital, en phase terminale, la victime entamera, sur les conseils de ce dernier, un énième jeûne. Il décédera quelques semaines plus tard. Le mis en cause était-il convaincu du bien-fondé de sa méthode ou a-t-il profité de la faiblesse de la victime? Selon nos informations, il a reconnu les faits sans difficulté lors de sa garde à vue, assurant même que si son « patient » était décédé c’est parce que ce dernier n’avait pas suivi correctement ses conseils.

Inconnu des services de police, le mis en cause avait, selon les enquêteurs, tissé un réseau d’environ 150 « patients » uniquement grâce au bouche-à-oreille. Il consultait essentiellement par téléphone, souvent à l’aide d’un pendule, et se faisait payer entre 60 et 100 euros la séance ou en cadeaux. Les investigations n’ont pas mis en lumière d’autres victimes. Le mis en cause, libéré ce jeudi matin, est convoqué en 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris.