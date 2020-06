DROIT EUROPÉEN La Cour européenne des droits de l’homme estime que la France a violé l’article 3 de la Convention qui interdit « les tortures et les traitements inhumains » dont Marina a été victime

Photo extraite de l'avis de recherche lancé par la gendarmerie pour retrouver Marina Sabatier, 8 ans, disparue en août 2009. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Âgée de 8 ans, Marina Sabatier est morte en 2009 après avoir subi des sévices pendant plus de six ans.

Ses parents ont été condamnés, en 2012, à trente ans de réclusion criminelle dont une période de sûreté de 20 ans par la Cour d’assises de la Sarthe.

L’affaire avait profondément ému l’opinion publique car les maltraitances avaient fait l’objet de plusieurs signalements avant que Marina ne succombe.

Il y avait bien sûr les coups à répétition. Les bains glacés. Les nuits entières passées seule dans une cave aussi. Des sévices qui ont duré six ans avant que, finalement, les enquêteurs ne retrouvent le corps de la petite Marina, 8 ans, coulé dans du béton dans un bac en plastique abandonné sur le parking d’un fast-food, près du Mans (Sarthe).

Quasiment onze ans après ces faits, la France a été condamnée, ce jeudi, par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour n’avoir pas su protéger la fillette des agissements de ses parents avant que celle-ci meure. Dans une décision rendue ce jeudi, la Cour installée à Strasbourg estime que la France a violé l’article 3 de la Convention des droits de l’homme qui interdit « les tortures et traitements dégradants » dont la fillette a été victime.

« La Cour conclut que le système a failli à protéger [Marina] des graves abus qu’elle a subis de la part de ses parents et qui ont d’ailleurs abouti à son décès », précise ainsi la décision.

La caisse dans laquelle les parents de Marina l'ont ensevelie dans du béton. - JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Un certificat médical faisait état de 16 lésions sur le corps de l’enfant

Comme 20 Minutes l'avait révélé en 2017, l’affaire avait été portée devant la justice européenne par les associations Enfance et Partage et Innocence en Danger. Les deux structures reprochent à la justice française de n'avoir pas su prendre en compte les nombreux signalements de maltraitances sur Marina effectués avant qu’elle ne succombe aux coups.

Notamment celui du 19 juin 2008. Ce jour-là, le procureur de la République reçoit le dossier de synthèse des enquêteurs sur l’affaire Marina. Il contient un certificat médical de l’école de la petite faisant état de la découverte de seize lésions sur son corps. « Le 26 septembre, le procureur est également destinataire d’un courrier du Conseil général lui indiquant que la famille déménage pour la troisième fois en un an, se rappelle Rodolphe Costantino, avocat de l’association Enfance et Partage. Le procureur aurait donc dû avoir un doute. Mais, non, il a décidé de classer l’enquête sans suite le 6 octobre. »

Lors de leur procès, les parents de Marina avaient avoué avoir déménagé cinq fois en deux ans dans le but d’échapper aux services sociaux, et avoir encouragé leur enfant de 8 ans à mentir aux gendarmes sur l’origine de ses blessures lors d’une audition de trente minutes environ. Ils avaient été condamnés à trente ans de réclusion criminelle, dont une période de sûreté de 20 ans, pour « actes de torture et de barbarie ».

…/… Plus d’informations à venir sur 20minutes.fr