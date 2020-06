Philippe Saurel, devant la Croix occitane — Jérôme Diesnis / Maxele Presse

Le maire et président de la métropole de Montpellier, Philippe Saurel (divers gauche) pourrait se retrouver devant un tribunal. Le parquet de Montpellier s’est en effet prononcé pour un renvoi de l’élu devant le tribunal correctionnel pour « diffamation », a appris 20 Minutes ce mardi. « C’est la suite normale de la procédure, cette affaire sera jugée, et nous verrons bien qui a raison, confie Philippe Saurel, qui a été mis en examen en février dernier. J’attends impatiemment que cette affaire soit jugée. »

Si le parquet a rendu son réquisitoire définitif, aucune ordonnance de renvoi n’est cependant intervenue à ce jour. L’ordonnance pourrait être rendue d’ici fin juillet.

Une lettre polémique

En avril 2019, onze maires, conseillers municipaux et métropolitains du territoire, dont certains avaient été écartés de l’exécutif métropolitain lors d’un remaniement en profondeur quelques mois plus tôt, avaient déposé plainte contre l’élu.

Au cœur de cette affaire qui agite le microcosme politique depuis de longs mois, une lettre à en-tête de la métropole, reçue en février 2019 par les habitants des communes dont les représentants n’ont pas voté le budget de la collectivité. Avec leur vote, ces élus auraient ainsi refusé « les projets communs qui sont au cœur de vos attentes et de votre quotidien », avait écrit dans cette missive Philippe Saurel, avant d’énumérer les dossiers que porte la métropole de Montpellier, comme la réalisation de la ligne 5 du tramway, la lutte contre les inondations, la non-augmentation des impôts ou les pistes cyclables.

Des exemples de lettres reçues par les habitants de certaines communes de la métropole de Montpellier. - N. Bonzom / Maxele Presse

« Une véritable stratégie punitive »

« Philippe Saurel explique que, puisque ces élus ont voté contre le budget, ils sont contre l’accessibilité pour les personnes handicapées, la lutte contre les inondations, etc., s’indignait le 4 février dernier, auprès de 20 Minutes Maxime Rosier, l’avocat qui a porté la plainte des élus. Ce sont des maires de petites communes, et se faire taper sur la tête comme ça, cette véritable stratégie punitive, ils n’ont pas souhaité laisser passer ça. »

La plainte en diffamation concernait aussi une déclaration du président de la métropole à France 3. « Ceux qui se révoltent sont ceux qui ne sont plus vice-présidents et qui ont perdu, tous les mois, un salaire qui correspondait à ce mandat », avait expliqué Philippe Saurel, interrogé sur la colère des maires après la distribution de la lettre. « Le président de la métropole explique que les élus n’ont pas voté le budget parce qu’ils ont perdu un salaire, que leur vote n’est pas dans l’intérêt de leur commune, mais en raison d’intérêts personnels et financiers ! », reprenait l’avocat, Maxime Rosier.

« Il n’y a aucune diffamation »

« Il n’y a aucune diffamation, confie Philippe Saurel ce mardi. Ai-je dit un mensonge dans cette lettre ? Je n’ai dit que la vérité. La vérité des actes, tout simplement. » Quant aux propos tenus sur France 3, l’élu se montre également serein. « J’ai dit que les vice-présidents étaient en colère parce qu’ils avaient perdu un poste de vice-président, et les indemnités qui se rapportaient à cette charge, note-t-il. Ce qui est la stricte vérité. »

La plainte déposée simultanément, le 5 avril 2019, pour « prises illégales d’intérêts et détournements de fonds publics », est toujours en cours de procédure. Les élus s’étaient insurgés que Philippe Saurel utilise de l’argent public pour distribuer un « tract politique », avait indiqué René Revol (FI), le maire de Grabels, lors du dépôt de la plainte. En réaction, Philippe Saurel avait rappelé le coût de l’opération : 7.000 euros.