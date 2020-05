Douze motos ayant servi à un rodéo urbain en plein confinement à Bordeaux, avaient été saisies fin avril. — Police Nationale

Trois personnes ont été placées en garde à vue jeudi, dans le cadre d’une enquête ouverte par la police après un rodéo urbain qui s’était déroulé en plein confinement, dans le centre de Bordeaux.

[SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN] Dans le cadre de la #luttecontrelesrodeosurbains Ce matin, opération de @PoliceNat33 dans les quartiers #Aubiers #Ginko @Bordeaux . 3 personnes en GAV, enquête en cours... pic.twitter.com/ji6MBuiG7i — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) May 28, 2020

Les trois suspects ont été relâchés, apprend-on ce vendredi. L’un d’entre eux écope de deux contraventions dont une pour non-port de casque, et les deux autres seront convoqués devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, indique le commissariat de police de Bordeaux.

Douze machines saisies dans le quartier des Aubiers

Ce rodéo à motos s’était déroulé le 26 avril dernier dans Bordeaux, en plein confinement. Partis du quartier des Aubiers, une vingtaine de personnes s’était rendue jusqu’à la place de la Comédie, à moto, en quad ou en buggy, souvent sans casque. La scène avait été filmée et largement commentée sur les réseaux sociaux.

Hier, des jeunes sans casque en motocross en train de faire du rodéo sauvage à Bordeaux 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ 26/04#irresponsables #Deconfinement #VilleuneuveLaGarenne pic.twitter.com/o8ZG4z8S64 — koby (@koby46015871) April 27, 2020

Alertée, la police s’était rendue sur place et avait pu interpeller deux personnes, qui avaient été placées en garde à vue. Quelques jours plus tard, douze machines – essentiellement des motos de cross et des quads – avaient été identifiées et saisies dans le quartier des Aubiers.

#SecuriteDuQuotidien #LutteContreLesRodeos Dès que des rodéos motos nous sont signalés, nous restons vigilants. Ce jour, opération de Police quartier des #aubiers @Bordeaux , découverte de 9 motos cross, 2 T-Max et 1 quad, enquête en cours pic.twitter.com/CjzpsQb5oJ — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) April 28, 2020

Après un travail d’enquête, la police a pu remonter jusqu’à six nouveaux suspects, qui étaient ciblés dans le cadre d’une opération menée jeudi matin dans les quartiers des Aubiers et de Ginko. Trois d’entre eux ont pu être interpellés à ce moment-là. L’enquête se poursuit.