RESPONSABILITÉ Malgré de vifs débats au Parlement, la responsabilité pénale des maires et des employeurs n'a pas été modifiée, et peut toujours être engagée dans le cadre de l'épidémie

Dans le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, une disposition a été ajoutée à propos de la responsabilité des maires et des emloyeurs. — Mathieu Pattier/SIPA

Les maires, chargés de mettre en place de nombreuses mesures du plan de déconfinement élaboré par le gouvernement, craignaient de voir leur responsabilité pénale engagée devant les tribunaux en cas de nouvelles contaminations.

Un amendement déposé par les sénateurs proposait de réduire les cas pour lesquels les maires pouvaient être poursuivis.

Loin de mettre en place une « amnistie » pour les maires ou employeurs, le texte vient simplement repréciser une disposition qui existait déjà.

À quelques jours du déconfinement, l’inquiétude avait vite enflé. Appelés à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la reprise de l’activité ou à la réouverture des écoles, certains maires ou employeurs s’étaient interrogés. Face à d’éventuelles nouvelles contaminations au coronavirus, leur responsabilité pénale pourrait-elle être engagée devant les tribunaux ? Premiers à s’emparer de cette préoccupation dans le cadre des débats pour prolonger l’état d’urgence sanitaire, les sénateurs ont adopté le 4 mai dernier un amendement visant à protéger les maires dans certains cas.

Mais l’initiative a suscité une vive polémique et instauré, au sein de l’opinion publique, un doute. Les maires pourront-ils bénéficier d’une forme d’immunité judiciaire dans ce contexte d’épidémie ? Une éventualité rejetée par les députés qui ont finalement accepté, le 9 mai, de réécrire le volet sur cette fameuse responsabilité pénale. En quoi consiste cette nouvelle disposition et que va-t-elle changer ? 20 Minutes fait le point.

Que proposaient les sénateurs ?

Appelée à se réunir pour l’examen du texte visant à proroger l’état d’urgence sanitaire, la commission des Lois du Sénat a adopté le 4 mai dernier un amendement excluant toute responsabilité des maires en cas de contamination au coronavirus pendant la crise sanitaire et ce dans certains cas.

Aujourd’hui, le Code pénal stipule qu'« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ». Avec leur amendement, les sénateurs souhaitaient restreindre les poursuites pour les seuls faits (les contaminations) ayant été commis « intentionnellement », « par imprudence ou négligence », ou « en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative ».

Mais cette proposition posait un problème majeur analyse Jean-Baptiste Perrier, professeur à l’université d’Aix-Marseille Université et directeur de l’institut de sciences pénales et criminologie : « Au-delà du message politique envoyé, cela risquait de créer une inégalité devant la loi. Cela revenait à dire que, selon l’infraction que l’on cause – une contamination involontaire ou volontaire – et selon le statut que l’on a dans la société – si l’on est maire ou pas – on est plus ou moins responsable devant la loi. » Rédigée ainsi, la mesure risquait d’être censurée par le Conseil constitutionnel.

Que prévoit le texte définitif ?

Arrivés à un accord à l’issue d’une commission mixte paritaire, députés et sénateurs ont purement et simplement supprimé la disposition prévue à l’origine dans l’amendement du 4 mai. À la place, le texte donne la précision suivante : la responsabilité pénale des décideurs est engagée « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »

Concrètement, cela revient à rappeler au juge qu’en cas de plainte contre un maire ou un employeur, le magistrat devra prendre en compte les moyens dont disposait la personne visée, son rôle et sa fonction dans ce contexte exceptionnel d’épidémie et de crise sanitaire.

Si la portée juridique de cet article est relativement faible, l’objectif était de « rassurer » et de « donner confiance » justifie la députée LREM de l’Essonne, Marie Guévenoux. « Si on avait décidé de supprimer cette disposition en disant : 'Ça ne sert à rien, de toute façon le juge prend déjà en compte le contexte en temps normal', ça aurait été extrêmement mal compris. Pour les magistrats, ça apporte peu mais, pour tous les acteurs chargés de mettre en œuvre ce plan de déconfinement, c’est important », explique l’élue.

Qu’est-ce que ça peut changer ?

Pour le professeur Jean-Baptiste Perrier, « ce texte ne sert à rien, sinon à rassurer ». « Ça n’ajoute rien à loi, ça ne la restreint pas, ça ne l’étend pas, c’est juste un rappel à l’intention des juges. » D’autant que, selon cet expert, les modalités du virus pourraient compliquer les éventuelles poursuites engagées contre les maires ou les employeurs. « Il est très difficile d’imaginer la responsabilité pénale d’un maire engagée sur une contamination au coronavirus parce qu’il reste très difficile de savoir quand et où précisément la contamination a pu avoir lieu, le lien de causalité risque d’être très difficile à prouver », conclut-il.