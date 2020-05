Un chasseur avec son fusil (illustration). — Vincent Wartner / 20 Minutes

Un samedi d’octobre 2017, une habitante de Taussac de 69 ans, en Aveyron, était tuée accidentellement dans son jardin d’un coup de fusil de chasse alors qu’elle se trouvait derrière sa haie. L’homme pensait avoir vu l’ombre d’un cerf bouger.

Trois ans après les faits, l’auteur du coup de feu, un quinquagénaire membre de la société de chasse locale, a été condamné mercredi à douze mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Rodez rapporte Centre Presse Aveyron.

Rongé par les remords et la peine selon le quotidien, l’homme avait été mis en examen pour « homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation de sécurité ». Le juge a aussi prononcé une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans, le retrait du permis de chasser durant dix ans et l’a condamné à 8.000 € de dommages et intérêts.