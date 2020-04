Tribunal de grande instance de Bobigny. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Le confinement pourrait-il accélérer le déploiement des cours criminelles ? Dans une interview au Parisien, Catherine Champrenault, procureure générale près de la cour d’appel de Paris, indique que les cours d’assises de Paris, Bobigny, Créteil et Evry sont candidates pour intégrer ce dispositif.

Testé dans neuf juridictions depuis 2019, il permet de juger des crimes passibles de 20 ans de prison au maximum – principalement des viols ou des vols à mains armées – sans jurés populaires (cinq magistrats composent le jury). Ces cours criminelles, loin de faire l’unanimité auprès des avocats qui dénoncent une justice au rabais, permettent notamment de réduire les délais de justice. Selon la magistrate, « plus de 50 % des affaires à juger dans ces quatre cours d’assises y sont éligibles ».

Les parquets envisagent des classements sans suite

La période de confinement précédé par la grève des avocats a entraîné le report de nombreuses audiences depuis le début de l’année dans toutes les juridictions. Selon la procureure générale près de la cour d’appel de Paris, les six cours d’assises de son ressort (Ile-de-France) ont « 350 affaires à juger ». « Nous avions déjà du retard, mais le confinement a aggravé la situation puisque 80 semaines d’audience d’assises ont d’ores et déjà été perdues, ce qui correspond à 63 dossiers non jugés. »

Le constat est le même pour les affaires relevant du tribunal correctionnel. Pour faire face au stock, « tous les parquets de mon ressort travaillent à la réorientation des affaires qui peuvent l’être, soit vers des procédures simplifiées, soit vers des alternatives aux poursuites », indique la magistrate. Pour des faits sans gravité, des classements sans suite seront également envisagés.