Le silence de l'Eglise a été pointée du doigt lors de la deuxième journée de procès de Bernard Preynat. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Bernard Preynat, ancien prêtre de Lyon, condamné lundi à 5 ans de prison ferme pour agressions sexuelles sur mineurs, va faire appel de sa condamnation, a appris mardi 20 Minutes auprès de son avocat. Aucun mandat de dépôt n’avait été prononcé à son encontre. A l’issue du jugement Frédéric Doyez, son avocat, s’était toutefois étonné que la peine ne soit pas assortie de sursis, rappelant que les faits pour lesquels l’ex curé étai jugé, remontait à 30 ans.

Bernard Preynat a été condamné pour avoir agressé pendant plus de 20 ans, des scouts qu’il encadrait à la paroisse de Sainte-Foy-les-Lyon dans les années 70 et 90. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands prédateurs sexuels de France et se trouve à l’origine de l’affaire Barbarin, ayant symbolisé l’omerta de l’église concernant la pédophilie dans l’église.