Le procès du chirurgien Joël Le Scouarnec, accusé d'agression sexuelle sur quatre mineures, a été renvoyé au mois d'octobre en raison de la crise du coronavirus. — Francois Mori/AP/SIPA

Le procès à Saintes (Charente-Maritime) du chirurgien Joël Le Scouarnec, accusé d’agression sexuelle sur quatre mineures, a été renvoyé au mois d’octobre en raison de la crise du coronavirus. Ce procès, premier volet d’une très vaste affaire de pédophilie, avait débuté vendredi et devait durer jusqu’à mardi.

Soupçonné d’avoir abusé d’au moins 349 enfants en un peu plus de trente ans, ce chirurgien âgé de 69 ans devait comparaître devant la cour d’assises de Charente-Maritime, à Saintes, pour un premier dossier de viols et d’agressions sexuelles. Dans cette affaire, il est accusé par quatre victimes : deux de ses nièces aujourd’hui trentenaires, une patiente dont il aurait abusé à l’occasion d’une opération pour une pancréatite aiguë alors qu’elle n’avait que quatre ans, et son ancienne petite voisine quand il résidait à Jonzac (Charente-Maritime), donc.

C’est elle qui a permis son arrestation. En rentrant de promenade, un soir d’avril 2017, elle pointe son voisin à travers les cannisses du jardin et dit à son père qui l’accompagne : « Ce monsieur, il m’a fait voir son zizi… » A ce moment-là, Jérôme L. confie avoir eu envie de « le crever ». Calmé par son beau-père, il s’est repris et a appelé les gendarmes.

Au-delà de l’horreur des faits, le principal enjeu de ce procès était également de comprendre comment Joël Le Scouarnec a pu continuer à exercer la chirurgie aussi longtemps sans être inquiété. En 2005, lors d’un premier procès à Vannes (Morbihan) pour détention d’images pédopornographiques, il avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis sans obligation de soins. Une décision qui n’avait, semble-t-il, pas eu de conséquences sur sa carrière. Joël Le Scouarnec semble avoir tiré parti de l’omerta qui régnait dans une famille où les cas d’inceste se faisaient « de père en fils », selon une source proche du dossier.

« A la demande de plusieurs avocats des parties civiles, à laquelle s’est associé l’avocat de l’accusé et en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid 19, la cour d’assises de Charente Maritime a ordonné le renvoi du procès de Joël Le Scouarnec au mois d’octobre 2020 (date précise non communiquée à ce jour) », a fait savoir la cour d’assises dans un communiqué. Dans l’attente de ce renvoi, Joël Le Scouarnec reste placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel.

En parallèle, les enquêteurs continuent de tenter de rechercher toutes les victimes potentielles du chirurgien en remontant ses écrits. Dirigés par le parquet de Lorient (Morbihan), ils en avaient identifié 349 au 11 février, dont 246 ont déjà porté plainte. Des faits qui devraient faire l’objet d’un autre procès dans les années à venir.