La justice dans un tribunal, à Rennes. (illustration) — LOIC VENANCE / AFP

Les tribunaux en France seront fermés à partir de lundi en raison du coronavirus, sauf pour le traitement des « contentieux essentiels », a annoncé dimanche la garde des Sceaux Nicole Belloubet dans un message adressé aux agents du ministère de la Justice et dans un communiqué de presse. « Il a été demandé aux chefs de juridiction, dans la mesure du possible, d’annuler les sessions d’assises compte tenu des risques de contagion pour les jurés et le public », poursuit Nicole Belloubet. « Les procès pourront être renvoyés, dans les limites du délai raisonnable et dans le respect des délais de détention provisoire. »

Les « contentieux essentiels » comprennent « les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire », les « comparutions immédiates », « les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention ». C’est également le cas des « audiences du juge de l’application des peines » ainsi que celles du « tribunal pour enfants et du juge pour enfants » pour « la gestion des urgences », ou encore « les permanences du parquet ».

La ministre de la Justice ordonne aussi des mesures « pour éviter la circulation du virus en détention », en limitant par exemple « au strict minimum » les extractions judiciaires. Dans les prisons, « les mouvements internes doivent être fortement réduits, en suspendant les activités en milieu confiné (enseignement, activités socio-culturelles, sport) ».

« En revanche, les promenades et activités sportives en plein air ou en espace non confiné seront maintenues avec les aménagements nécessaires », de même que « pour le travail et la formation professionnelle dans les espaces permettant de respecter les mesures barrière », ajoute Nicoles Belloubet.