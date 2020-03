Joël Le Scouarnec, accusé de pédophilie, va être jugé devant la cour d'assises de Charente-Maritime, à Saintes. — GEORGES GOBET / AFP

Joël Le Scouarnec, accusé d’avoir agressé sexuellement des centaines d’enfants, doit être jugé, ce vendredi à Saintes (Charente-Maritime), pour une première affaire de viols et d’agressions sexuelles.

Dans ce dossier, le chirurgien est accusé par une ancienne patiente, deux de ses nièces et son ancienne voisine, qui l’a dénoncé.

Les enquêteurs continuent de rechercher, en parallèle, ses autres victimes potentielles, sur la base d’un listing précis qu’il a tenu durant plus de trente ans.

A la cour d’assises de Charente-Maritime, à Saintes

Le public et les journalistes étaient encore en train de rassembler leurs affaires quand la présidente de la cour d’assises de Charente-Maritime a tenu à préciser : « Ce n’est pas un manque de courage. C’est juste la stricte application de la loi… » Isabelle Fachaux a ordonné, ce vendredi, que le procès de Joël Le Scouarnec se tienne à huis clos, à peine 45 minutes après son ouverture à Saintes.

Soupçonné d’avoir abusé d’au moins 349 enfants au cours des trente dernières années, celui que les médias avaient d’abord surnommé « le chirurgien de Jonzac » comparaît, depuis ce vendredi, pour un premier dossier de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs. Dans cette affaire, il est accusé par quatre victimes : une patiente dont il aurait abusé lors d’une opération pour une pancréatite aiguë, deux de ses nièces et son ancienne petite voisine quand il résidait à Jonzac.

« La publicité des débats pourrait lui procurer du plaisir… »

Les plaignantes étaient en désaccord sur l’opportunité de demander, comme l’article 306 du Code de procédure pénale le leur permet, le huis clos pour ce procès. « Compte tenu de l’âge de mes clientes. De la nature des faits. Et par pudeur parce que je vais devoir montrer des photos, je réclame le huis clos total, avait attaqué Delphine Driguez, avocate des deux nièces du praticien. Surtout, Joël Le Scouarnec est pédophile. Mais il est aussi exhibitionniste. Pour moi, il en est très fier. Et je pense que la publicité des débats pourrait lui procurer un certain plaisir… »

#Jonzac #Scouarnec : L'avocate indique qu'elle va d'ailleurs demander la requalification des faits d'agression sexuelle en viol, compte tenu des photos figurant au dossier. — Vincent Vantighem (@vvantighem) March 13, 2020

Front dégarni, lèvres pincées et dos légèrement voûté, l’accusé âgé de 69 ans, qui lui faisait face dans le box, n’a pas réagi à cette évocation. Son avocat, Thibaut Kurzawa, s’est chargé de répondre pour lui. Dénonçant « les menaces de mort » et « les insultes quasi quotidiennes », il a expliqué que son client souhaitait s’exprimer durant l’audience et que, pour cela, il serait plus serein que les débats se tiennent à l’abri du public et des médias.

Joël Le Scouarnec devrait s’exprimer, selon son avocat

Seules quelques associations de protection de l’enfance et Francesca Satta, l’avocate des parents de la petite voisine, n’étaient pas d’accord. Revendiquant le droit de « briser l’omerta », cette dernière a réclamé que le procès se tienne à huis clos partiel. « Quand je dis que je veux du public, je parle des personnes qui sont intéressées par ce qu’il s’est passé. Je pense que les débats vont permettre de savoir comment cela a pu durer trente ans… »

Peut-être, mais cela se fera sans les journalistes et les rares personnes qui avaient fait le déplacement. Lors de ce début d’audience, le praticien s’est borné à décliner son identité d’une voix blanche. Si l’on en croit son avocat, il devrait donc en dire davantage dans les prochains jours. Le verdict de ce procès est attendu mardi soir. Joël Le Scouarnec encourt une peine de vingt ans de prison.

Il sait aussi que l’enquête sur les nombreuses autres victimes qu’il est accusé d’avoir faites se poursuit, et donnera sans doute l’occasion d’avoir un nouveau débat sur l’opportunité de juger son histoire à huis clos.