Procès Fillon: Ce qu'il faut retenir du procès des époux Fillon — 20 Minutes

Le procès de François et Penelope Fillon pour « détournement de fonds publics » et « abus de bien sociaux » s’est achevé ce mercredi à Paris.

L’ancien Premier ministre est accusé d’avoir rémunéré son épouse comme collaboratrice parlementaire alors qu’elle n’exerçait pas de réelles fonctions, selon l’accusation.

Le parquet a requis une peine de cinq ans de prison dont deux ferme contre François FIllon et de trois ans avec sursis à l’encontre de son épouse. Leurs avocats ont demandé la relaxe.

Comme le veut l’usage, ils ont eu la parole en dernier. Mais ni François Fillon ni son épouse, Penelope, n’ont souhaité ajouter un mot après trois semaines de débats parfois houleux devant la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Accusé notamment de « détournement de fonds publics » et « d’abus de biens sociaux », l'ancien Premier ministre a bien tenté de convaincre que son épouse exerçait bien une réelle activité d'assistante parlementaire à ses côtés et non pas, comme l’a plaidé son avocat, qu’elle était là pour « chauffer l’eau du bain », « aligner les pantoufles de son mari » et même « pondre des gosses ».

[Compte-rendu d’audience @20Minutes]

Pour la défense, Penelope Fillon n’était pas « qu’une femme au foyer »...

RDV le 29 juin pour le délibéré https://t.co/D7DlCwPeRV — Vincent Vantighem (@vvantighem) March 11, 2020

Sans surprise, cela n’a pas convaincu les magistrats du parquet national financier, qui ont requis de lourdes peines à leur encontre. C’est maintenant au tribunal de décider de leur sort. Le jugement sera rendu le 29 juin. En attendant, 20 Minutes vous résume ce qu’il faut retenir de ce procès en vidéo.

Retrouvez tous les détails de ce procès sur les comptes Twitter de nos journalistes : @helenesergent et @vvantighem