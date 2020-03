Illustration de la justice. — Allili Mourad / SIPA

En mai et juin 2018, Francesco A., âgé de 51 ans à l’époque, avait fugué en compagnie de sa nièce de 12 ans, Lorezana.

Durant cette fugue, ils avaient entretenu des relations sexuelles requalifiées en « viols incestueux sur mineur de moins de 15 ans » par la justice.

L’oncle de Lorezana risque de comparaître devant la cour d’assises et encourt vingt ans de réclusion criminelle.

La fugue d'une adolescente avec son oncle avait fait grand bruit en 2018. Il avait fallu près d’un mois pour que la police finisse par interpeller le duo, originaire de Tourcoing, à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.

L’oncle et parrain, Francesco A., âgé à l’époque de 51 ans, avait pris la fuite avec sa nièce de 12 ans, Lorezana, car ils voulaient vivre ensemble et avoir un enfant. Cette relation « amoureuse », comme ils la décrivaient tous les deux, avait valu à Francesco A. d’être mis en examen pour « viols incestueux sur mineur de moins de 15 ans » et placé en détention provisoire.

Des relations sexuelles dès l’âge de 9 ans ?

Alors que l''instruction vient d’être close en février, le procureur de Lille demande, dans son réquisitoire définitif, un renvoi devant la cour d’assises, a-t-on appris auprès de l’avocat de l’accusé. Mais c’est à la juge d’instruction que revient la décision finale.

« Pour justifier, entre autres, d’un renvoi aux assises, le procureur estime que les relations sexuelles ont commencé dès l’âge de 9 ans, comme l’affirme sa nièce. Or, Francesco A. nie avoir eu le moindre rapport avant la fuite en mai et juin 2018 », explique Damien Legrand, avocat de l’accusé à 20 Minutes.

Grossesse imaginaire

En étudiant les échanges de SMS, les enquêteurs ont démontré que le duo projetait effectivement d’aller vivre ensemble en Sicile et d’avoir un enfant. L’adolescente pensait même être enceinte. Mais si la grossesse s’est avérée imaginaire, les relations sexuelles étaient réelles et à son âge, Lorezana ne peut être considérée comme consentante du point de vue de la loi. Il s’agit donc de viol, car il y a une contrainte morale, d’où la demande de renvoi aux assises.

« Lors du procès, nous ne pourrons pas échapper au débat sur le consentement d’une personne mineure, souligne Me Legrand. Lors de ses auditions, cette fille raconte qu’elle est amoureuse et qu’elle souhaite fonder une famille. C’est une situation complexe. Il s’agit pour Francesco A. de prendre conscience la gravité de son acte et de l’interdit de l’inceste. » L’accusé risque, en effet, 20 ans de réclusion criminelle.