Un homme de 54 ans a été condamné à neuf ans de prison par le tribunal correctionnel de Strasbourg mardi pour le téléchargement et la détention de fichiers pédopornographiques.

C’est une travailleuse sociale de l’association Antenne qui l’a dénoncé. Elle s’occupait de la demande de RSA de l’ex-détenu après sa sortie de prison à l’été 2018. C’est lors d’un entretien qu’elle aperçoit la photo d’une petite fille dénudée sur le téléphone portable du prévenu alors qu’il tentait de lui montrer des documents administratifs sur son écran. La police est informée des faits et l’enquête démarre.

Il téléchargeait des fichiers en période d’happy hour

En analysant le contenu de son matériel informatique, les enquêteurs constatent que l’homme a téléchargé de très nombreuses images et des vidéos mettant en scène des enfants. A la barre, le quinquagénaire détaille son mode opératoire sur un ton détaché : « Je l’ai fait pendant un mois et demi sur un site spécialisé. Je vais dans des cafés avec Internet et je m’installe en fond de salle ». En général lors des périodes d’happy hour « car la bière est moins chère ».

Le tribunal relève qu’il ne semble pas prendre conscience de la gravité des faits. Le prévenu prend des antidépresseurs mais le rapport établi par un expert psychiatre ne montre aucune altération du discernement. A la présidente du tribunal qui lui demande s’il se rend compte de la différence d’âge qui le séparait des fillettes qu’il regardait, il lance : « Parfois elles rigolaient », signe, selon lui, que « ça ne devait pas trop les déranger ». La vice-procureure Anne-Sophie Lachkar pointe la « dangerosité » du prévenu. Un argument qui semble avoir emporté l’adhésion du tribunal.