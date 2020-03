Le tribunal de Metz. — Alexandre Prevot / Flickr

Une mère de cinq enfants, Sylvie Hatterer, était jugée en appel pour le meurtre de trois nouveau-nés entre 2000 et 2008. Elle a été de nouveau acquittée, comme en première instance.

Elle avait affirmé avoir découvert tardivement ses grossesses et avoir accouché seule à trois reprises dans un garage, sur un terrain vague et dans les toilettes, d’enfants morts.

L’avocate générale avait requis contre l’accusée « cinq ans de prison dont trois pourraient être assortis d’un sursis » avec un suivi socio-judiciaire « pendant au moins dix ans ».

Acquittée. Une mère de cinq enfants, jugée en appel par la cour d’assises de Moselle à Metz pour le meurtre de trois nouveau-nés entre 2000 et 2008, a été une nouvelle fois acquittée, a-t-on appris ce mercredi auprès de son avocate. Karine Hatterer, 46 ans, avait déjà obtenu le même jugement en première instance par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle en mai 2018.

« A aucun moment elle n’a eu de geste homicide, à aucun moment elle n’a abandonné ses bébés », a souligné son avocate, Virginie Weber, plaidant l’acquittement eu égard au manque de preuves.

Le déni de grossesse écarté

La mère de famille a affirmé avoir découvert tardivement ses grossesses et avoir accouché seule à trois reprises dans un garage, sur un terrain vague et dans les toilettes, d’enfants morts. L’examen des dépouilles n’a pas permis de déterminer si les nouveau-nés étaient vivants à la naissance.

Dans son verdict, la cour d’assises a écarté le déni de grossesse, plaidé par son avocate. Un expert psychiatre avait aussi repoussé cette hypothèse. « C’est toujours elle qui décide » de donner la vie ou la mort, a au contraire estimé l’avocate générale, Clara Ziegler. Elle avait requis contre l’accusée « cinq ans de prison dont trois pourraient être assortis d’un sursis » avec un suivi socio-judiciaire « pendant au moins dix ans ».

« Je ne les ai pas tués. Je les ai pris contre moi »

La magistrate a demandé la requalification des faits de meurtres en « privations de soins ayant entraîné la mort » pour deux nourrissons nés en 2007 et 2008, dont les causes du décès n’ont pu être établies en raison de leur état de décomposition avancée. Clara Ziegler avait requis l’acquittement pour la mort d’un bébé né en 2000, décédé d’une détresse respiratoire aiguë liée à l’inhalation du liquide amniotique.

« Je ne les ai pas tués. Je les ai pris contre moi », a répété au cours de son procès la mère, aux longs cheveux noirs encadrant un visage pâle, reconnaissant néanmoins ne pas leur avoir apporté de soins.

Des découvertes dans un congélateur et un panier à linge

Les cadavres de deux nourrissons avaient été découverts dans un congélateur et un panier à linge en 2007 et 2009 par son compagnon, dont elle est séparée depuis, à leurs domiciles à Foug et Ecrouves (Meurthe-et-Moselle). Le corps putréfié d’un troisième bébé avait été retrouvé dans les combles de l’habitation sur les indications de Mme Hatterer.

La quadragénaire a eu quatre enfants entre 1998 et 2010 avec son ancien conjoint, le père des trois nouveau-nés décédés, puis un garçon avec un autre homme. Son entourage l’a décrite comme une mère aimante et attentive.