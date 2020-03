La cour d'assises de Saintes, en Charente-Maritime.(Photo by GEORGES GOBET / AFP) — AFP

Joël Le Scouarnec, accusé d’avoir agressé sexuellement des centaines d’enfants, doit être jugé, ce vendredi à Saintes (Charente-Maritime), pour une première affaire de viols et d’agressions sexuelles.

Dans ce dossier, le chirurgien est accusé par une ancienne patiente, deux de ses nièces et son ancienne voisine, qui l’a dénoncé.

Les enquêteurs continuent de rechercher, en parallèle, ses autres victimes potentielles, sur la base d’un listing précis qu’il a tenu durant plus de trente ans.

C’était un soir de décembre 2016. Comme souvent, le docteur Joël Le Scouarnec avait pour seule compagnie ses abominables fichiers informatiques et son journal intime. « Je suis pédophile et le serai toujours… », se félicitait-il alors. Il ne savait pas encore qu’une petite fille de six ans – sa voisine en l’occurrence – en déciderait autrement quelques mois plus tard.

Soupçonné d’avoir abusé d’au moins 349 enfants en un peu plus de trente ans, ce chirurgien âgé de 69 ans doit comparaître, à partir de ce vendredi, devant la cour d’assises de Charente-Maritime, à Saintes, pour un premier dossier de viols et d’agressions sexuelles. Dans cette affaire, il est accusé par quatre victimes : deux de ses nièces aujourd’hui trentenaires, une patiente dont il aurait abusé à l’occasion d’une opération pour une pancréatite aiguë alors qu’elle n’avait que quatre ans, et son ancienne petite voisine quand il résidait à Jonzac (Charente-Maritime), donc.

C’est elle qui a permis son arrestation. En rentrant de promenade, un soir d’avril 2017, elle pointe son voisin à travers les cannisses du jardin et dit à son père qui l’accompagne : « Ce monsieur, il m’a fait voir son zizi… » A ce moment-là, Jérôme L. confie avoir eu envie de « le crever ». Calmé par son beau-père, il s’est repris et a appelé les gendarmes.

Des documents recensant les victimes date par date

Une semaine plus tard, le chirurgien était arrêté. C’est en perquisitionnant son domicile que les enquêteurs ont réalisé que l’affaire allait vite prendre une autre ampleur. Derrière les murs en pierres blanches d’une maison sans âme, ils ont découvert des milliers de documents informatiques atroces et des listings aux noms évocateurs recensant, date par date, l’ensemble des petites victimes qu’il est soupçonné d’avoir faites lorsqu’il exerçait la chirurgie dans les hôpitaux de Loches (Indre-et-Loire), Vannes (Morbihan), Quimperlé (Finistère) ou encore Jonzac (Charente-Maritime).

Lors des premières auditions, le médecin évoque sans difficultés son attirance pour les jeunes mineurs, quel que soit leur genre. Mais il nie les faits de viols. Il assure que ses carnets ne comportent que les fantasmes qu’il projetait sur les jeunes patients, qu’il croisait notamment dans les salles de réveil après les opérations. Aujourd’hui, il semble avoir évolué. Incarcéré à l’isolement depuis trois ans, il reconnaît certains faits d’agressions sexuelles. « Il souhaite s’exprimer devant ses juges. Il veut tenter de comprendre comment il a pu faire autant de mal », résume Thibaut Kurzawa, son avocat.

Le procès de l’omerta familiale et médicale

Au-delà de l’horreur des faits, le principal enjeu de ce procès sera aussi de comprendre comment Joël Le Scouarnec a pu continuer à exercer la chirurgie aussi longtemps sans être inquiété. En 2005, lors d’un premier procès à Vannes (Morbihan) pour détention d’images pédopornographiques, il avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis sans obligation de soins. Une décision qui n’avait, semble-t-il, pas eu de conséquences sur sa carrière.

Joël Le Scouarnec semble aussi avoir tiré parti de l’omerta qui régnait dans une famille où les cas d’inceste se faisaient « de père en fils », selon une source proche du dossier. « Mes clientes ont bien essayé de dénoncer les faits qu’elles ont subis entre 2 et 9 ans auprès de leurs proches. Mais on leur a dit : "Ce n’est pas grave…" », déplore ainsi Delphine Driguez, l’avocate des deux nièces du chirurgien.

Aujourd’hui trentenaires, les deux jeunes femmes sont « terrorisées » à l’idée de venir témoigner à la barre de la cour d’assises. Elles entendent réclamer le huis-clos. A l’inverse, la famille de la petite voisine souhaite que les débats soient publics afin de briser « l’omerta ». La décision devrait être prise dès l’ouverture de l’audience, ce vendredi matin. Le procès est prévu pour durer trois jours. Le verdict sera connu mardi. Joël Le Scouarnec encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

L’enquête se poursuit pour les autres victimes potentielles

En parallèle, les enquêteurs continuent de tenter de rechercher toutes les victimes potentielles du chirurgien en remontant ses écrits. Dirigés par le parquet de Lorient (Morbihan), ils en avaient identifié 349 au 11 février, dont 246 ont déjà porté plainte. Des faits qui devraient faire l’objet d’un autre procès dans les années à venir.